نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، اتریش در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، لفاظی‌های توهم‌آمیز اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز را به ریشخند گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، اتریش در ایکس نوشت: «دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که تنگه هرمز را قلمروی ایالات متحده اعلام می‌کند. این یک شوخی بیش نیست.»

این اظهارنظر از سوی این دیپلمات روس پس از آن مطرح شد که ترامپ در گزافه‌گویی تازه خود مدعی شده بود به‌زودی تنگه هرمز را به عنوان «بخشی از سرزمین ایالات متحده» اعلام می‌کند!

این لفاظی‌های متوهمانه ترامپ در آستانه انتخابات کنگره و در حالی مطرح می‌شود که پایگاه‌های آمریکا در منطقه در پی تجاوز‌های ارتش ایالات متحده علیه ایران متحمل خسارات سنگینی شده است.