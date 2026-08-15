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سرنوشت میزبانی دربی در گرو تصمیم استقلال!

سخنگوی سازمان لیگ فوتبال در واکنش به مطرح شدن ۳ گزینه برای میزبانی دربی توضیحاتی را ارائه کرد‌.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۵۵
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تیم استقلال

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حجت‌الله بهمنی، درباره اعلام مشهد، تبریز و اصفهان به عنوان گزینه‌های سازمان لیگ برای برگزاری دربی پایتخت که در هفته پنجم انجام می‌شود، اظهار داشت: در این خصوص باشگاه استقلال تصمیم‌گیرنده است و باید گزینه‌های خود را به ما معرفی کند. باید هرچه سریع‌تر گزینه خود را به ما معرفی کنند.

وی درباره اینکه ظاهرا سازمان لیگ طبق تعامل با تیم ملی امید قرار است قبل از فیفادی مهر ماه، مسابقات را به جای هفته هشتم تا هفته هفتم برگزار کند، گفت: قرار است پس از قرعه‌کشی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو که ۲۷ مرداد انجام می‌شود، برنامه مسابقات از هفته چهارم به بعد را اعلام کنیم. البته تعامل با تیم ملی امید هم مدنظر ماست. مسابقات تا هفته هفتم برگزار می‌شود. پس از آن با توجه به بازی‌های تیم امید و فیفادی پیش‌رو، مسابقات را تعطیل می‌کنیم. به هرحال باید به تیم امید هم کمک کنیم.

سخنگوی سازمان لیگ درخصوص شکایت باشگاه مس شهربابک از استقلال به دلیل استفاده از یاسر آسانی، عنوان کرد: ما هر مستندی دریافت کنیم به کمیته وضعیت و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام خواهیم کرد تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

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استقلال دربی میزبان سازمان لیگ تابناک ورزشی
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tabnak.ir/005pZ1