شیخ نعیم قاسم در ایتا سانسور شد!
بررسی کانالهای خبری بزرگ در ایتا نشان میدهد این کانالها بهصورت هماهنگ، مهمترین بخش سخنان شیخ نعیم قاسم در حمایت از تفاهمنامه اسلامآباد را سانسور کرده و منتشر نکردهاند!
کد خبر: ۱۳۸۹۸۵۴| |
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به گزارش تابناک؛ بررسی کانالهای خبری بزرگ در ایتا نشان میدهد این کانالها بهصورت هماهنگ، مهمترین بخش سخنان شیخ نعیم قاسم در حمایت از تفاهمنامه اسلامآباد را سانسور کرده و منتشر نکردهاند!
شیخ نعیم قاسم در این مصاحبه گفته بود: «ایران نخستین بند در توافقنامه اسلامآباد را عدم تجاوز به لبنان گذاشت و حمله دشمن صهیونیستی را مهار کرد. ۳۰۰ هزار نفر با توافقنامه اسلامآباد به وطن خود بازگشتند.»
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