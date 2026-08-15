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شیخ نعیم قاسم در ایتا سانسور شد!

بررسی کانال‌های خبری بزرگ در ایتا نشان می‌دهد این کانال‌ها به‌صورت هماهنگ، مهم‌ترین بخش سخنان شیخ نعیم قاسم در حمایت از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را سانسور کرده و منتشر نکرده‌اند!
کد خبر: ۱۳۸۹۸۵۴
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3718 بازدید

شیخ نعیم قاسم در ایتا سانسور شد!

به گزارش تابناک؛ بررسی کانال‌های خبری بزرگ در ایتا نشان می‌دهد این کانال‌ها به‌صورت هماهنگ، مهم‌ترین بخش سخنان شیخ نعیم قاسم در حمایت از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را سانسور کرده و منتشر نکرده‌اند!

شیخ نعیم قاسم در این مصاحبه گفته بود: «ایران نخستین بند در توافق‌نامه اسلام‌آباد را عدم تجاوز به لبنان گذاشت و حمله دشمن صهیونیستی را مهار کرد. ۳۰۰ هزار نفر با توافق‌نامه اسلام‌آباد به وطن خود بازگشتند.»

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شیخ نعیم قاسم ایتا سانسور تفاهم نامه اسلام آباد توافق نامه لبنان
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tabnak.ir/005pZ0
tabnak.ir/005pZ0