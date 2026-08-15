حال رابعه مدنی رو به بهبود است

حمید نعمت‌الله، کارگردان سینما پس از عیادت از رابعه مدنی از بهبودی وضعیت این بازیگر گفت و تأکید کرد که برای او در سریال جدیدش «داش‌آکل» نقش مناسبی در نظر گرفته شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حمید نعمت‌الله -کارگردان سینما- که به تازگی از رابعه مدنی، عیادت کرده است، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره وضعیت این هنرمند گفت: حال‌شان رو به بهبودی است. خوش‌روحیه هستند و اشتیاق کار و فعالیت دارند.

این کارگردان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه شنیده می‌شود همکاری با خانم مدنی در سریال «داش‌اکل» خواهد داشت، پاسخ داد: بله، برای ایشان نقش مناسب هست ان‌شاءالله حال‌شان بهتر بشود و همکاری کنیم.

وی درباره سابقه همکاری خود با رابعه مدنی در سریال «وضعیت سفید» نیز یادآور شد: همکاری خیلی ثمربخشی بود. خانم مدنی محفوظات زیادی هم از شعر، حکایت و ضرب‌المثل در سینه دارند، همراه با راحتی و صفای باطنی که باعث شده بازیگر بسیار ارزشمندی باشند. امیدوارم بهتر و بهتر شوند و همکاری خوب دیگری با هم داشته باشیم.

حال رابعه مدنی رو به بهبودی است / برایش نقش مناسبی در «داش‌اکل» داریم

آخرین وضعیت رابعه مدنی از زبان امیرشهاب رضویان

پس از عیادت حمید نعمت‌الله از رابعه مدنی، خبرنگار ایسنا برای اطلاع از آخرین وضعیت بازیگر «بوسیدن روی ماه» در گفت‌وگویی کوتاه از امیرشهاب رضویان فرزند این بازیگر پیگیری کرد که وی از بهبود چشمگیر وضعیت جسمانی مادرش خبر داد و اظهار کرد: وضعیت حرکتی مادر خیلی بهتر شده است. دست و پای چپ ایشان به کار افتاده است.

وی با قدردانی از احوالپرسی همکاران سینمایی گفت: همکاران سینمایی و چندتن از مدیران سینمایی در ایام کسالت مادر با من تماس گرفتند و جویای احوال ایشان بودند. آقای حمید نعمت‌الله عزیز هم چندروز پیش به دیدار مادر آمدند و ما خیلی از این بابت خوشحال شدیم، چون این قبیل دیدار‌ها در روحیه مادر تاثیر دارد.

رضویان در پاسخ به این سؤال که آیا پزشکان درباره شرایط فیزیکی و فیزیوتراپی ایشان نظر داده‌اند، تصریح کرد: پزشک معالج ایشان معتقد است با همین روند و فیزیوتراپی وضعیت خیلی بهتر خواهد شد.

وی در ادامه درباره پیشنهاد همکاری مجدد مادرش با حمید نعمت‌الله گفت: حمید نعمت‌الله در جریان دیدار با مادر به ایشان پیشنهاد بازی در سریال جدیدش «داش‌اکل» را داد و مادر نیز از این موضوع استقبال کرد و گفت «لطفا فیلم‌نامه را بفرستید تا بخوانم».

رضویان در پایان برای مادر خود آرزوی بهبودی کامل کرد و از تمام همکارانی که جویای احوال ایشان شده هستند، تشکر کرد.