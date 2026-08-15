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اعلام زمان توزیع کارت ورود به جلسه کنکور ۱۴۰۵

کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ۱۴۰۵ از ۲۶ مرداد توزیع می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۴۷
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5497 بازدید
کنکور

 

به گزارش تابناک؛ کارت‌های شرکت در آزمون کنکور سراسری ۱۴۰۵ به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۶ مرداد تا روز چهار‌شنبه ۲۸ مرداد از طریق سایت سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی صبح روز پنجشنبه و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح روز جمعه ۳۰ مرداد در ۴۱۵ شهرستان سراسر کشور برگزار خواهد شد.

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کنکور سراسری کارت سایت سنجش علوم تجربی هنر
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