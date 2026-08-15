نبض خبر
قالیباف: این مذاکره نوعی مبارزه است
محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایران در نشست جمعی از نخبگان فرهنگی گفت: «...در آخرین حملهای که به ضاحیه شد، مذاکرات را متوقف کردم و اعلام کردم امشب رژیم را خواهیم زد و اگر رژیم پاسخ دهد، کل منطقه را میزنیم. نتیجه این شد که همان شب محاصره را برداشتند؛ در حالی که قرار بود طبق تفاهم، سی روزه باز شود... وقتی ترامپ توئیت زد که امشب محاصره و تنگه هرمز با هم باز میشود، اعلام کردم اگر ادعای غلط درباره تنگه هرمز اصلاح نشود، حمله را انجام خواهیم داد و ترامپ مجبور شد پست خود را اصلاح کند. این نوع مذاکره یعنی مبارزه...» مواضع کامل رئیس مجلس شورای اسلامی را میبینید و میشنوید.
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