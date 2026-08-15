عکس: مسابقه «زشتترین سگ جهان» در کالیفرنیا
مسابقه «زشتترین سگ جهان» در نمایشگاه سونوما کانتی در سانتا روزای کالیفرنیا، روز جمعه برگزار شد.
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برچسبها:عکس بین الملل زشتترین سگ جهان مسابقه کالیفرنیا
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نظرات شما
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غیر قابل انتشار: ۱
نقی
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳
جای ترامپ خالیه
ناشناس
اون باید در مسابقات زشت ترین خوک جهان شرکت کنه