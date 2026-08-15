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کد خبر: ۱۳۸۹۸۳۵
بازدید: ۹۰۷۸
نظرات: ۴

عکس: مسابقه «زشت‌ترین سگ جهان» در کالیفرنیا

مسابقه «زشت‌ترین سگ جهان» در نمایشگاه سونوما کانتی در سانتا روزای کالیفرنیا، روز جمعه برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل زشت‌ترین سگ جهان مسابقه کالیفرنیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
نقی
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳
جای ترامپ خالیه
پاسخ
20
5
ناشناس
اون باید در مسابقات زشت ترین خوک جهان شرکت کنه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۰
اگر ترامپ را آورده بودند مقام اول مال خودش بود.
پاسخ
11
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۶
ترامپ جرا شرکت نکرده این سگ زرد با اختلاف اوله، جایی که جایزه حقش نمی یاد، بعد میره جایی که جاش نیست ، برای جایزه صلح التماس می کنه! عجب دنیایی شده ها!
پاسخ
7
1