تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟

به تازگی شبکه 13 اسرائیل گزارشی مدعی شد ژنرال برد کوپر فرمانده سنتکام در جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و سایر فرماندهان ارشد نظامی، صراحتاً اعلام کرد که واشنگتن باید مجدداً حملات علیه ایران را از سر بگیرد و برای این حمله خواستار مشارکت اسرائیل شده است. در گزارش کانال 13 تلویزیون اسرائیل ادعا شده بود، کوپر گفته تنها حمله مستقیم به زیرساخت‌های ملی، تأسیسات صنعت نفت، گاز و نیروگاه‌های برق ایران می‌تواند «قواعد بازی را تغییر دهد» و فشار واقعی به تهران وارد کند، چرا که به گفته او، ایران در شرایط کنونی و بدون متحمل شدن هزینه‌های سنگین اقتصادی حاضر به تغییر مواضع خود نخواهد بود. این در حالی است که شواهد میانی، چیز دیگری می‌گوید. پس از گذشت بیش از یک ماه از رسیدن جنگنده‌های اف-22 آمریکا به پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا، تصاویر تازه نشان می‌‌دهد اکنون تنها سه فروند از آنها باقی مانده‌اند و احتمالاً این سه فروند نیز به زودی به لانگلی بازخواهند گشت. مشخص نیست این اقدامات در راستای کنار گذاشتن گزینه حمله وسیع به ایران است یا یک عملیات فریب برای کاهش حساسیت ایران؟