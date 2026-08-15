سرهنگ کارآگاه علی عزیزخانی رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های متعدد به شیوه جیب‌بری در اتوبوس‌های BRT تهران، به‌ویژه در محدوده پایگاه سوم پلیس آگاهی و در ساعات مختلف روز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با جیب‌بری این پایگاه قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از اقدامات تخصصی پلیسی موفق شدند تصویر مناسبی از یکی از سارقان به دست آورند و در ادامه با تطبیق چ هره وی با آلبوم مجرمان سابقه‌دار، هویت متهم شناسایی شد. بررسی‌ها نشان داد این فرد به‌صورت حرفه‌ای و سازمان‌یافته اقدام به جیب‌بری می‌کرد.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه اقدامات انجام‌شده برای اخذ دستور قضایی به مرجع مربوطه ارائه و دستور‌های لازم برای دستگیری متهم صادر شد.

وی ادامه داد: در ادامه، با هماهنگی قضایی، سرکرده این باند ۳ نفره در مخفیگاهش شناسایی و طی یک عملیات پلیسی دستگیر شد. در بازرسی از محل دستگیری وی ۷ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزخانی بیان کرد: متهم، پس از انتقال به پایگاه و انجام تحقیقات تخصصی، به ارتکاب سرقت‌های متعدد اعتراف کرد و در ادامه با راهنمایی وی ۲ نفر دیگر از همدستانش نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات انجام‌شده به ۲۰ فقره سرقت به شیوه جیب‌بری در اتوبوس‌های BRT تهران اعتراف کردند.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی در پایان گفت: متهمان با دستور قضایی برای تکمیل تحقیقات، شناسایی سایر شکات و بررسی سرقت‌های احتمالی دیگر در اختیار این پایگاه قرار دارند و نتیجه اقدامات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.