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تمدید ثبت‌نام ۵ آزمون علوم پزشکی

با اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت نام‌نویسی و ویرایش اطلاعات فرم مربوطه(تعیین محل آزمون) داوطلبان تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۵ مرداد تمدید شده و این داوطلبان فرصت دارند محل برگزاری آزمون خود را انتخاب یا اطلاعات خود را ویرایش کنند. در صورت عدم انتخاب حوزه آزمون، نزدیک‌ترین حوزه به محل سکونت داوطلب که در فرم نام‌نویسی ثبت شده است، به‌عنوان محل برگزاری آزمون تعیین خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۲۳
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آزمون

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فرصت نام‌نویسی و ویرایش اطلاعات فرم مربوطه (تعیین محل آزمون) در آزمون‌های «ارزشیابی داروسازی»، «ارتقای داروسازی»، «ارزشیابی فیزیوتراپی»، «ملی دندانپزشکی»، «انتقال به داخل فیزیوتراپی»، «انتقال به داخل پزشکی»، «انتقال به داخل دندانپزشکی» و «انتقال به داخل داروسازی» که پیش از این تا آخر امروز تعیین شده بود، تا ساعت ۸ صبح یک‌شنبه ۲۵ مرداد تمدید شد.

همچنین حوزه‌های برگزاری آزمون علاوه بر شهر تهران، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران، گیلان، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، اهواز، لرستان، شیراز، زنجان، البرز، اصفهان، کرمان و مشهد خواهد بود.

داوطلبانی که پیش از این در آزمون ثبت‌نام کرده‌اند نیز باید در بازه زمانی تعیین‌شده، با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به ویرایش محل آزمون خود اقدام کنند.

به گزاش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، آزمون‌های مذکور در نوبت عصر روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

با توجه به برگزاری آزمون به شیوه نمایش دفترچه سؤال بر روی رایانه و محدود بودن ظرفیت مراکز آزمون، به داوطلبان توصیه شده است در اسرع وقت نسبت به تعیین محل آزمون، ترجیحاً نزدیک‌ترین حوزه به محل زندگی خود، اقدام کنند.

قابل ذکر است در صورت عدم انتخاب حوزه آزمون، نزدیک‌ترین حوزه به محل سکونت داوطلب که در فرم نام‌نویسی ثبت شده است، به‌عنوان محل برگزاری آزمون تعیین خواهد شد و هیچ‌گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.

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آزمون پزشکی ثبت نام وزارت بهداشت آزمون
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