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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۴ مرداد

قیمت طلا افرایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد، به ۱۹ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۲۱
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10401 بازدید
قیمت طلا 18 عیار

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش  قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۱۸ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۷۷ (چهار هزار و سیصد و هفتاد و هفت) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افرایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد، به ۱۹ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد، به 83 میلیون و 300 هزار تومان رسید‌.

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