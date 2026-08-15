قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۲۴ مرداد

قیمت طلا افرایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد، به ۱۹ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۱۸ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۷۷ (چهار هزار و سیصد و هفتاد و هفت) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افرایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد، به ۱۹ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با رشد، به 83 میلیون و 300 هزار تومان رسید‌.