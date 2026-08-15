ماندگاری گرما در تهران
به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیشبینی میشود.
به ویژه تا یکشنبه شب (۲۵ مرداد) در بعضی ساعتها در مناطق جنوبی، غربی، ارتفاعات و تاحدی در مناطق مرکزی استان افزایش وزش باد گاهی وزش باد شدید در بخشهای جنوبی بهویژه در مرز جنوبی استان گاهی وزش باد خیلی شدید همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.
امروز و دوشنبه (۲۴ و ۲۶ مرداد) در دامنهها و ارتفاعات بهویژه در ارتفاعات بالادست در بعضی ساعتها بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود که رخداد مه و کاهش دید در گردنههای کوهستانی و بارش خفیف برف در قلهها رخ میدهد.
طی پنج روز آینده ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۲۵ مرداد) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعتها افزایش باد از بعد از ظهر وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۹ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۲۶ مرداد) صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعتها افزایش باد گاهی وزش بادشدید با احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۹ و حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.