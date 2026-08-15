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اثر مسروقه «پیکاسو» کشف شد

یک چاپ اثر «پیکاسو» که در سال ۲۰۱۸ از یک گالری هنری واقع در ایالات متحده به سرقت رفته بود، حین تمیزکاری یک آپارتمان پیدا شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۱۵
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پیکاسو

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک اثر هنری چاپی که امضای «پابلو پیکاسو» روی آن نقش بسته است، در سال ۲۰۱۸ از یک گالری متعلق به شخصی به نام «بیل دیلیند» به سرقت رفت.

«گاردین» نوشت: «بیل دیلیند» فکر می‌کرد، چاپِ پیکاسو که در سال ۲۰۱۸ از گالری او در «میلواکی» به سرقت رفته بود، برای همیشه از دست رفته است. اما هفته گذشته پلیس با او تماس گرفت و از او خواست تا به یک اثر هنری که فردی هنگام تمیز کردن یک آپارتمان خالی پیدا کرده بود، نگاهی بیاندازد.

«دیلیند» بلافاصله این اثر هنری چاپِ به سرقت‌رفته که با نام «تورِرو» شناخته می‌شود را شناسایی کرد.

این اثر در وضعیتی پیدا شد که هنوز برچسب مؤسسه «ارزیابی آثار هنری دیلیند» پشت قاب قرار داشت.

اما «تیم درتز»، یکی از ساکنان «میلواکی» بود که این چاپ را هنگام تمیز کردن یک آپارتمان تخلیه‌شده، پیدا کرد.

«درتز» گفت که این اثر را به یکی از دوستان عتیقه‌فروش خود نشان داده و او اثر را به عنوان اثر پیکاسو شناسایی کرده و گفته بود به نظر می‌رسد، همان اثری است که دیلیند در سال ۲۰۱۸ سرقت آن را گزارش کرده بود. «درتز» آن را به پلیس تحویل داد و پلیس نیز با «دیلیند» تماس گرفت.

«دیلیند» گفت که در سال سرقت، ارزش این اثر بین ۳۵هزار تا ۵۰هزار دلار برآورد شده بود. او حدس زد که ارزش اثر از آن زمان تغییر چندانی نکرده، اما اکنون با توجه به تاریخچه آن، ممکن است، نزدیک به ۵۰هزار دلار ارزش داشته باشد.

«دیلیند» گفت: این اثر هنری همچنان در اختیار پلیس میلواکی است تا مشتری که آن را برای فروش به گالری هنری او سپرده بود، موضوع را با شرکت بیمه‌اش حل و فصل کند.

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پیکاسو گالری مسروقه سرقت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
0
پاسخ
اینم شد نقاشی. مسخره بازیه تا نقاشی. البته به روشن فکرا برنخوره. هر چی از اروپا میاد به چشم می مالن
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