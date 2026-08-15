مسعود امیرلویی درگذشت
انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران خبر درگذشت مسعود امیرلویی را اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۱۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران خبر درگذشت این هنرمند را اعلام کرده است.
امیرلویی فارغالتحصیل کارشناسی عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر بود. او بیش از ۲۰ سال در عرصه هنر عکاسی فعالیت کرد.
داوری مسابقات و نمایشگاههای داخلی و بینالمللی عکاسی، تدریس در دانشگاهها و برگزاری نمایشگاههای انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور از جمله فعالیتهای مسعود امیرلویی است.
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