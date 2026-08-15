مسعود امیرلویی درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران خبر درگذشت این هنرمند را اعلام کرده است.

امیرلویی فارغ‌التحصیل کارشناسی عکاسی از دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر بود. او بیش از ۲۰ سال در عرصه هنر عکاسی فعالیت کرد.

داوری مسابقات و نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی عکاسی، تدریس در دانشگاه‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور از جمله فعالیت‌های مسعود امیرلویی است.