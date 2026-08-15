قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در معامله بود.

قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع سکه امروز ۲۴ مرداد

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد صعود قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با رشد، ۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با رشد، 53 میلیون و 800 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز با ثبات نسبت به روز گذشته، 27 میلیون تومان فروخته شد.