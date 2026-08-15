قیمت سکه، نیمسکه و ربع سکه امروز ۲۴ مرداد
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۱۲| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد صعود قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با رشد، ۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با رشد، 53 میلیون و 800 هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با ثبات نسبت به روز گذشته، 27 میلیون تومان فروخته شد.
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