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قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع سکه امروز ۲۴ مرداد

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۱۲
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4216 بازدید
قیمت سکه

 به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد صعود  قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با رشد، ۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با رشد، 53 میلیون و 800 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز با ثبات نسبت به روز گذشته، 27 میلیون تومان فروخته شد.

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