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سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح کرد:

ایران؛ صاحب و حاکم بلامنازع تنگه هرمز است / ترامپ دچار هذیان گویی شده

عضو هیئت‌رئیسه مجلس در واکنش به ادعای ترامپ درباره تنگه هرمز، با رد این اظهارات، گفت: تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد ماند و ترامپ با بیان چنین آرزوهایی، دچار هذیان‌گویی شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۱۰
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11320 بازدید
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۱۵

ایران؛ صاحب و حاکم بلامنازع تنگه هرمز / ترامپ دچار هذیان گویی شده است

حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اینکه ترامپ از اعلام تنگه هرمز به‌عنوان قلمرو آمریکا حرف زده؛ ادعایی که با واقعیت جغرافیایی، حقوقی و حتی توان اعمال حاکمیت آمریکا در منطقه فاصله‌ای جدی دارد. آیا این مواضع ترامپ را باید نشانه توهم ناشی از قدرت‌نمایی و ناتوانی در درک واقعیت‌های منطقه دانست؟ اساساً ترامپ بر چه مبنایی تصور می‌کند می‌تواند درباره قلمرو و حاکمیت یک کشور دیگر تصمیم بگیرد و چنین ادعایی را عملی کند؟، اظهار کرد: «شتر در خواب بیند پنبه‌دانه؛ گهی لپ‌لپ خورد، گه دانه‌دانه!»

وی با بیان اینکه ترامپ چون دچار شکست عشقی شده است هذیان می‌گوید، گفت: او خوشبختانه، سرش به صخره سختی برخورد کرده و به این دلیل دچار هجوگویی شده است. 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز ایرانی بوده، ایرانی هست و ایرانی خواهد ماند، تصریح کرد: بهتر است رئیس جمهور متوهم آمریکا این را بداند که یک نفر و یک کشور صاحب و حاکم تنگه هرمز است و آن هم ایران است، نه هیچ کشور دیگری.

سلیمی با بیان اینکه برخی افراد گاهی آرزوهای خود را به زبان جاری می‌کنند، تصریح کرد: من نگران کسانی هستم که دچار این وضعیت شده‌اند و گاهی آرزوهای خود را به جای واقعیت بیان می‌کنند؛ آرزویی که به هیچ‌وجه به آن دست پیدا نخواهند کرد.

ایران؛ صاحب و حاکم بلامنازع تنگه هرمز / ترامپ دچار هذیان گویی شده است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: آرزو داشتن اشکالی ندارد، اما آرزو باید منطقی باشد. خیلی از اوقات افراد آرزوهای منطقی خود را بیان می‌کنند، اما آرزویی که ترامپ درباره تنگه هرمز مطرح کرده، حتی آرزوی منطقی هم نیست.

وی گفت: همانطور که گفتم ترامپ دچار «شکست عشقی» شده و به نظر می‌رسد به دلیل همین شرایط، گرفتار این هذیان‌گویی‌ها شده است.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ در لفاظی تازه درباره محاصره ایران گفت: به زودی تنگه هرمز را جزو قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد!

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مجلس دولت مذاکرات ترامپ تنگه هرمز خبر فوری تابناک سلیمی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جنگ رمضان جنگ آمریکا علیه ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
13
23
پاسخ
اصلا نباید به این حرف ترامپ روانپریش واکنش نشون میدادن .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
سبک ترامپ همینه یه چیزی میگه که همه واکنش نشون بدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
9
18
پاسخ
ترامپ قمار بازه و اهل پوکر یه تاس ریخت و همه واکنش نشون دادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
10
17
پاسخ
ترامپ نه تنها توان عبور از تنگه هرمز حتی با ناوهای اب ام لینکن و جرج واشنگتن ندارد.بلکه باید کل خلیج فارس و دریای عمان را ترک کند و خود او هم بخوبی متوجه شده
پاسخ ها
عاشق نظام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
آمریکا سلاحش تمام شد ، امروز بهترین زمان حمله به آمریکا و اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
17
8
پاسخ
مذاکره کنندگان بابد پاسخگو حرف دیشب قمارباز باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
18
11
پاسخ
تنگه مال ماست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اینجاکلش واس ماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
12
10
پاسخ
ترامپ غلط کرده درباره تنگه هرمز نشخوار می کنه.
علی شجاعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
0
پاسخ
تمپ فک کرده هنوقلدر و دزدسرگردنه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
1
پاسخ
ما هم میگیم خلیج مکزیک مال ماست چرا مسیولین از این حرفها نمیزنن
بهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
1
پاسخ
موادش اصل نبود و زیادی مصرف کرده و توهم میزنه کثافت ،قمارباز
عبدالله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
0
پاسخ
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