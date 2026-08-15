ایران؛ صاحب و حاکم بلامنازع تنگه هرمز است / ترامپ دچار هذیان گویی شده
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اینکه ترامپ از اعلام تنگه هرمز بهعنوان قلمرو آمریکا حرف زده؛ ادعایی که با واقعیت جغرافیایی، حقوقی و حتی توان اعمال حاکمیت آمریکا در منطقه فاصلهای جدی دارد. آیا این مواضع ترامپ را باید نشانه توهم ناشی از قدرتنمایی و ناتوانی در درک واقعیتهای منطقه دانست؟ اساساً ترامپ بر چه مبنایی تصور میکند میتواند درباره قلمرو و حاکمیت یک کشور دیگر تصمیم بگیرد و چنین ادعایی را عملی کند؟، اظهار کرد: «شتر در خواب بیند پنبهدانه؛ گهی لپلپ خورد، گه دانهدانه!»
وی با بیان اینکه ترامپ چون دچار شکست عشقی شده است هذیان میگوید، گفت: او خوشبختانه، سرش به صخره سختی برخورد کرده و به این دلیل دچار هجوگویی شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز ایرانی بوده، ایرانی هست و ایرانی خواهد ماند، تصریح کرد: بهتر است رئیس جمهور متوهم آمریکا این را بداند که یک نفر و یک کشور صاحب و حاکم تنگه هرمز است و آن هم ایران است، نه هیچ کشور دیگری.
سلیمی با بیان اینکه برخی افراد گاهی آرزوهای خود را به زبان جاری میکنند، تصریح کرد: من نگران کسانی هستم که دچار این وضعیت شدهاند و گاهی آرزوهای خود را به جای واقعیت بیان میکنند؛ آرزویی که به هیچوجه به آن دست پیدا نخواهند کرد.
عضو هیئترئیسه مجلس ادامه داد: آرزو داشتن اشکالی ندارد، اما آرزو باید منطقی باشد. خیلی از اوقات افراد آرزوهای منطقی خود را بیان میکنند، اما آرزویی که ترامپ درباره تنگه هرمز مطرح کرده، حتی آرزوی منطقی هم نیست.
وی گفت: همانطور که گفتم ترامپ دچار «شکست عشقی» شده و به نظر میرسد به دلیل همین شرایط، گرفتار این هذیانگوییها شده است.
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ در لفاظی تازه درباره محاصره ایران گفت: به زودی تنگه هرمز را جزو قلمرو ایالات متحده اعلام خواهم کرد!