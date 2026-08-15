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تغییر ساعت کاری ادارات دولتی از این تاریخ

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ساعت کاری ادارات تا ۱۵ شهریور ماه از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از نیمه شهریور ساعت کاری جدید اعلام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۰۶
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ساعت کاری

به گزارش تابناک؛ ذبیح‌الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری اظهار داشت: ساعت کاری ادارات بر اساس نیاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط به ما اعلام و از سوی سازمان اداری و استخدامی مجوز مربوطه داده می‌شود.

وی افزود: بر اساس اعلام وزارت نیرو تا ۱۵ شهریور امسال ساعت کاری ادارات از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است و بعد از آن در صورت درخواست دستگاه‌ها، تغییر ساعت اعمال خواهد شد.

معاون سازمان اداری و استخدامی درباره تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید ایرادات شورای نگهبان به مجلس رفت و در نهایت سال ۱۴۰۲ مصوبه نهایی را از مجلس گرفت، اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلت نظام ایراداتی از جمله بالا بودن بار مالی برای دولت، به آن گرفت و در نهایت کنار گذاشته شد.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی نیرو‌های شرکتی این بود که به موقع در سر ماه حقوق‌ها پرداخت نمی‌شود و شرکت واسطه با استفاده از این تأخیر، برای خود گردش مالی ایجاد می‌کند همچنین شرکت واسطه برای ۳۰ روز یا ۳۱ روز بیمه واریز نمی‌کرد و کمتر واریزی داشت همچنین مزایا و پاداش شرکتی‌ها کمتر از رسمی‌ها بود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس قانون تنها ۱۰ درصد نیرو‌ها امکان تبدیل وضعیت دارند، اما بیشتر دستگاه‌ها بالای ۱۰ درصد نیروی کارمعین داشتند و امکان تبدیل وضعیت شرکتی‌ها به کارمعین نبود مانع دیگر جدول ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه برنامه هفتم بود که مکلف به کاهش ۱۵ درصد نیرو‌ها و ساختار دولت هستیم لذا تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر شرکتی به کارمعین با قانون برنامه هفتم مغایر بود.

سلمانی با تاکید بر اینکه تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی مستلزم اصلاح و تصویب قانون بود و به همین دلیل رفع دغدغه نیرو‌های شرکتی شامل پرداخت حقوق و بیمه در اولویت قرار گرفت، اظهار داشت: طبق موصبه دولت مقرر شده برای نیرو‌های شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمون‌های استخدامی لحاظ شود تا از این مسیر نیز بخشی از دغدغه‌های آنان برطرف شود.

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ساعت کاری ادارات دولت
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آخرین وضعیت ساعت کاری ادارات در شنبه ۲۴ مرداد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
3
پاسخ
پرسنل محترم دوائر دولتی آنقدر دارای روحیات حساس و عهده دار امور حساس و دارای برنامه زندگی بسیار دقیق هستند که با تغییر فصول، تغییر آب و هوا، تغییر وضعیت تورم و .... بلافاصله ساعات کاریشون تغیی می کنه! الباقی آدم هایی که در ایران مشغول بکار هستند و در مجموعه های دولتی نیستند، دارای آبشش، توان سازگاری بالا با هرگونه شرایط و قابلیت انطباق با انفجارهای هسته ای هستند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
چون خیلی کار دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
شما میدونی من کارمند دولت با فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر بعد از ۲۴ سال حقوقم چقدره؟ ۳۰ ملیون. حداقل بزارید زودتر برم یه کار دومی انجام بدم
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