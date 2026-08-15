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بی‌بی‌سی به سراغ خانواده ترامپ رفت

بی‌بی‌سی برای دفاع در برابر شکایت ۱۰ میلیارد دلاری دونالد ترامپ، از دادگاه آمریکا خواسته است به این رسانه اجازه دهد احضاریه‌های قضایی را برای خانواده ترامپ ارسال کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۰۵
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احضاریه ترامپ

شبکه بی‌بی‌سی در جریان دفاع از خود در برابر شکایت ۱۰ میلیارد دلاری دونالد ترامپ، تلاش کرده است سه عضو خانواده رئیس‌جمهور آمریکا را برای ارائه اطلاعات و اسناد مرتبط با پرونده احضار کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وکلای بی‌بی‌سی در پرونده‌ای که روز جمعه به دادگاه ارائه کردند، اعلام کردند دونالد ترامپ جونیور، ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر به دلیل دسترسی احتمالی به اطلاعات و اسناد مرتبط با پرونده، می‌توانند شاهدان مهمی در این دعوای حقوقی باشند.

ترامپ از بی‌بی‌سی به دلیل نحوه تدوین مستندی درباره سخنرانی او در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ شکایت کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا مدعی است این شبکه با کنار هم قرار دادن بخش‌هایی از سخنرانی، این تصور را ایجاد کرده که او مستقیماً هوادارانش را به حمله به ساختمان کنگره تحریک کرده است.

بی‌بی‌سی در سال ۲۰۲۵ بابت نحوه تدوین این مستند عذرخواهی کرد، اما همچنان معتقد است ادعای ترامپ درباره افترا قابل اثبات نیست.

وکلای بی‌بی‌سی در درخواست جدید خود گفتند مأموران امنیتی مانع تحویل حضوری احضاریه‌ها به ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر در محل اقامت آنها در فلوریدا شده و آنها را به سرویس مخفی آمریکا ارجاع داده‌اند. سرویس مخفی نیز اعلام کرده که اختیار پذیرش احضاریه‌ها به نمایندگی از این افراد را ندارد.
تلاش برای ابلاغ احضاریه به ترامپ جونیور نیز در دفتر او در برج ترامپ و محل سکونتش با مشکل مواجه شده است.

در پی این موانع، بی‌بی‌سی از دادگاه خواسته است اجازه دهد احضاریه‌ها از طریق ایمیل، پست یا اطلاع‌رسانی به وکیل افراد ابلاغ شود.

این اقدام می‌تواند خانواده ترامپ را مستقیماً وارد پرونده‌ای کند که در آن رئیس‌جمهور آمریکا از بی‌بی‌سی به دلیل نحوه پوشش سخنرانی ۶ ژانویه، درخواست ۱۰ میلیارد دلار غرامت کرده است.

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