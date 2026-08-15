اهدای اعضای جوان اهل امیدیه

سئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از اهدای اعضای بدن یک جوان اهل امیدیه خبر داد و گفت: با رضایت و ایثار خانواده این جوان، اعضای بدن او به ۳ بیمار نیازمند پیوند، فرصت دوباره زندگی بخشید.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ عباس چنانه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این جوان در پی وقوع سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شد و پس از تأیید مرگ مغزی، خانواده وی با اهدای اعضای بدن او موافقت کردند.

وی افزود: فرآیند اهدای عضو با موفقیت در بیمارستان گلستان اهواز انجام شد و هر دو کلیه و کبد این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بیماران نیازمند اختصاص یافت.

چنانه با تأکید بر اهمیت فرهنگ اهدای عضو گفت: روزانه حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر در کشور به دلیل دسترسی نداشتن به عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهند؛ به بیان دیگر، تقریباً هر دو ساعت یک نفر در انتظار دریافت عضو جان خود را از دست می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد ترویج فرهنگ اهدای عضو و افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی، ضرورتی جدی برای نجات جان بیماران نیازمند به پیوند است.