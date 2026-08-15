رئیس قوه قضاییه نوشت: از منظر حقوق بین‌الملل، تعلق تنگه هرمز به ایران، یک واقعیت مصرح و منصوص است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به ادعا‌های گزاف ترامپ درباره تنگه هرمز در فضای مجازی نوشت: اراجیف و اَباطیل رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا درخصوص تنگه هرمز، سَر در توهمات این فرد سبک‌مغز دارد. در عالم واقع، مالک و فرمانروای این آبراه مهم جهانی، ایران اسلامی است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ما در عرصه سخت نظامی به ترامپ و دارودسته‌اش ثابت کردیم که تنگه هرمز بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو حریمی و مرزی ایران است و هرگونه ماجراجویی در آن، هر نیروی متجاوز و ماجراجویی را منهدم و مُنهزم می‌کند.

از منظر حقوق بین‌الملل و موازین حاکمیت ملی نیز، تعلق تنگه هرمز به ایران، یک واقعیت مصرح و منصوص است.

ترامپ در زمین سخت سیاست و نبرد نظامی، یک بازنده تمام عیار است؛ آنچه مایه تسلی‌خاطر و تشفی ذهن مشوش این جرثومه زشتی و تباهی است، همین ادا و اطوار‌های مجازی و ژاژخایی‌های اوست.

ترامپ و مشاورانش باید بدانند که چکمه‌ی استکبار، هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید. کاری که ناو‌های چندین میلیارد دلاری از پسش برنیامد، با چند توییت و سخنرانی، حاصل نمی‌شود.



