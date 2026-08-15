En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 106
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۹۷۹۹
کد خبر:۱۳۸۹۷۹۹
762 بازدید
نبض خبر

هشدار جنجالی درباره سال سخت با ابرتورم

مسعود نیلی، اقتصاددان و رئیس پیشین دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در گفت‌وگویی تازه درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران هشدار داد که کشور در سال جاری ممکن است «رکورد تاریخی رکود تورمی» را تجربه کند. او همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی خروج آمریکا از برجام مدعی شد: «10.5 میلیون نفر به زیر خط فقرِ مردم اضافه شدند!» اظهارات نیلی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود نیلی خط فقر ویدیو رکود تورمی بحران اقتصادی ابرتورم کاهش قدرت خرید مردم کاهش قدرت خرید خانوار
اخبار مرتبط
ما نمی‌توانیم حکومت کنیم ولی مردم گرسنه باشند
شوکه شدن محسن مسلمان از سقوط پول ملی
زمین گیر شدن کاسب‌ها در فصل بره کشان!
آمار تکان دهنده درباره معیشت مردم
گرانی صدای نیکبخت واحدی را هم درآورد
مقام ارشد دولت: روی چاه نفت گرسنه می‌خوابیم چون از مغزمان استفاده نمی‌کنیم!
ویدیویی از زینب ابوطالبی که دوباره وایرال شد
ویدیوی تلخ جوان اماراتی درباره ثروت ایران و فقر
نیلی: 31 نفر از هر 100 ایرانی فقیرند!
پاسخ محکم المیرا شریفی مقدم به معاون پزشکیان
رقم نجومی ترک تحصیل دانش آموزان
شدت افزایش قیمت قرمه سبزی طی پنج سال را ببینید
عرضه گسترده غذای نیم پرس برای مردمی که سیر نمی‌شوند!
اعتراض پزشکیان به شوکه شدن مردم هر روز صبح
چهار میلیون ایرانی درآمدشان کفاف غذایشان را نمی‌دهد!
عکس العمل 14 دقیقه‌ای پزشکیان به سوال صریح خبرنگار تابناک
کاهش 25 درصدی قدرت خرید کارمندان در سال آینده!
انتقاد صریح بازاری‌ها از رئیس قوه قضاییه را ببینید
رکود تورمی چیست؟
وقتی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا منتشر شد گفتم احسنت!
با رشد ۳/۵ درصدی مشکلات اقتصادی ایران حل نمی‌شود
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر