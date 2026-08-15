نبض خبر
هشدار جنجالی درباره سال سخت با ابرتورم
مسعود نیلی، اقتصاددان و رئیس پیشین دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در گفتوگویی تازه درباره چشمانداز اقتصاد ایران هشدار داد که کشور در سال جاری ممکن است «رکورد تاریخی رکود تورمی» را تجربه کند. او همچنین با اشاره به پیامدهای اقتصادی خروج آمریکا از برجام مدعی شد: «10.5 میلیون نفر به زیر خط فقرِ مردم اضافه شدند!» اظهارات نیلی را میبینید و میشنوید.
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