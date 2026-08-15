نبض خبر
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
کاظم هژیرآزاد (بازیگر) در یک برنامه تلویزیونی از ایدههای هاشمی رفسنجانی برای برقراری روابط با آمریکا انتقاد کرد و تاکید کرد متاسفانه رفسنجانی نفهمید! اظهارات هژیرآزاد که دوگانه خامنهای و هاشمی را مطرح کرده و به شکل غیرمنتظرهای از صداوسیما پخش شده را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر کاظم هژیرآزاد ویدیو اکبر هاشمی رفسنجانی آیت الله سید علی خامنه ای رفع تخاصم با آمریکا عادی سازی روابط ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا
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انتشار یافته: ۱۰
عجب وضع عجیبیه
بازیگر در مورد سیاست حرف می زنه
مجری میشه کارشناس نظامی
سیاستمدار سکوت می کنه
خدا به خیر بگذرونه
بازیگر در مورد سیاست حرف می زنه
مجری میشه کارشناس نظامی
سیاستمدار سکوت می کنه
خدا به خیر بگذرونه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
موسوی| |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
فردوسی پور و علی دایی حرف بزنن بد نیست این حرف بزنه بده ؟؟؟/
اظهار نظر راجع به هر موضوعی نوعی از جنون است
پاسخ ها
پیروز| |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
هاشمی رفسنجانی مسایل سیاسی رو نمی فهمیده اما این بازیگر نقش چندم صدا و سیما میفهمه؟