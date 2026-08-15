آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید

ویدیویی از اکبر عبدی که همسرش به تازگی منتشر کرد همسر اکبر عبدی ویدیویی از این هنرمند فقید منتشر کرد که در آن گفته است:...

سنگ تمام سروش صحت برای مهران مدیری را ببینید مهران مدیری پس از 25 سال همکاری با سروش صحت به عنوان نویسنده و بازیگر،...

انیمیشن ترامپ و مشکل گیر کردن! انیمیشن ترامپ و مشکل گیر کردن که با وضعیت او از لحظه تولد تا وضعیت تنگه...

رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم! رضا رشیدپور با انتشار ویدیویی مدعی شد وحید جلیلی قائم مقام صداوسیما مانع...

روایت دارا حیایی از دیت رفتن با یک دختر در 19 سالگی روایت دارا حیایی پسر امین حیایی از دیت رفتن با یک دختر در 19 سالگی را...

وضعیت جسمی وخیم علی ضیا را زبان خودش علی ضیا بعد از مدتی دوری، درباره شرایط سخت جسمی و روحی ماه‌های اخیرش...

توصیف قابل تامل بهاره رهنما از هدیه تهرانی بهاره رهنما درباره هدیه تهرانی گفت: «هدیه تهرانی تکرارنشدنیه چون با ریشه...

ویدیویی از خواستگار سمج نعیمه نظام‌دوست سکانسی قدیمی از سریال «برگ و باد» با بازی نعیمه نظام‌دوست در دوران...

دستمزد باورنکردنی خانم بازیگر برای یک فیلم فاطمه گودرزی که روزگاری ستاره سینما بود با مرور خاطراتش از فیلم...

سحر قریشی هم کشف حجاب کرد! سحر قریشی بازیگر سابق سینما و تلویزیون که پس از اعتیاد شدید به مواد مخدر...

استندآپ امیرحسین قیاسی که باعث شهرتش شد استندآپ کمدی امیرحسین قیاسی در خندوانه که باعث شد اصطلاحاً در افکارعمومی...

آوازخوانی علیرضا خمسه در پشت صحنه یک فیلم ویدیویی از لحظات پشت صحنه فیلم سینمایی «استخر» منتشر شده که در آن علیرضا...

بغض سحر دولتشاهی در آغوش غزل شاکری ترکید ویدیوی احساسی سحر دولتشاهی که این روزها مورد توجه کاربران قرار گرفته،...

سورپرایز جشن تولد 43 سالگی‌ لیلا اوتادی را ببینید لیلا اوتادی، بازیگر سینما و تلویزیون، همزمان با تولد 43 سالگی خود پس از...