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کد خبر:۱۳۸۹۷۹۱
کد خبر:۱۳۸۹۷۹۱
4120 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید

کاظم هژیرآزاد (بازیگر) در یک برنامه تلویزیونی از ایده‌های هاشمی رفسنجانی برای برقراری روابط با آمریکا انتقاد کرد و تاکید کرد متاسفانه رفسنجانی نفهمید! اظهارات هژیرآزاد که دوگانه خامنه‌ای و هاشمی را مطرح کرده و به شکل غیرمنتظره‌ای از صداوسیما پخش شده را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر کاظم هژیرآزاد ویدیو اکبر هاشمی رفسنجانی آیت الله سید علی خامنه ای رفع تخاصم با آمریکا عادی سازی روابط ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۰
موسوی
|
Germany
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
46
34
پاسخ
آقای هاشمی بزرگوار ومحترم اما حرف این آقا هم حرف حساب است !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
15
72
پاسخ
عجب وضع عجیبیه
بازیگر در مورد سیاست حرف می زنه
مجری میشه کارشناس نظامی
سیاستمدار سکوت می کنه
خدا به خیر بگذرونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
و البته شما هم ظاهرا راجع به همه چیز حرف می زنی چون نگران همه چیز هستی !
موسوی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
جدی ؟؟؟

فردوسی پور و علی دایی حرف بزنن بد نیست این حرف بزنه بده ؟؟؟/
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
3
18
پاسخ
اظهار نظر راجع به هر موضوعی نوعی از جنون است
پاسخ ها
پیروز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اینم اظهارنظریه البته! :)
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
6
16
پاسخ
هاشمی رفسنجانی مسایل سیاسی رو نمی فهمیده اما این بازیگر نقش چندم صدا و سیما میفهمه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
8
7
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
1
پاسخ
آفرین خیلی خوب صحبت کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
2
پاسخ
اگر هاشمی زنده بود و سمت سیاسی داشت باز میامد حرف بزنه ؟
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