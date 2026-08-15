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نرخ‌ جدید حوالهٔ ارز در مرکز مبادلهٔ ایران اعلام شد

مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ حواله دلار آمریکا را برای شنبه ۲۴ مرداد ۱۵۵ هزار و ۱۶۳ تومان اعلام کرد؛ نرخ حواله یورو نیز ۱۷۹ هزار و ۶۸۹ تومان تعیین شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۸۹
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نرخ‌ جدید حوالهٔ ارز در مرکز مبادلهٔ ایران اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مرکز مبادله طلا و ارز، بر اساس آخرین اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار آمریکا در روز شنبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، معادل ۱۵۵ هزار و ۱۶۳ تومان (۱,۵۵۱,۶۳۵ ریال) تعیین شد.

در همین راستا، نرخ حواله یورو نیز در جایگاه دومین ارز مهم بازار، ۱۷۹ هزار و ۶۸۹ تومان (۱,۷۹۶,۸۹۳ ریال) قیمت‌گذاری شده است. همچنین نرخ حواله درهم امارات ۴۲ هزار و ۲۵۰ تومان (۴۲۲,۵۰۱ ریال)، یوآن چین ۲۳ هزار و ۱۵ تومان (۲۳۰,۱۵۱ ریال) و روبل روسیه ۱,۸۳۵ تومان (۱۸,۳۵۳ ریال) در این سامانه ثبت شده است.


نرخ‌ جدید حوالهٔ ارز در مرکز مبادلهٔ ایران اعلام شد 

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