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استایل جدید پسر امیر جعفری و ریما رامین‌فر در رُم

استایل متفاوت، قد بلند و چهره خاص او باعث شده بسیاری از کاربران، ظاهرش را به مدل‌های اروپایی و به‌ویژه ایتالیایی‌ها تشبیه کنند؛ تصاویری که این بار از خیابان‌های پایتخت ایتالیا منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۸۷
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5767 بازدید
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۱۵
آیین جعفری

به گزارش تابناک؛ آیین جعفری، فرزند امیر جعفری و ریما رامین‌فر، با انتشار تصاویری تازه از سفرش به رم ایتالیا دوباره در کانون توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

استایل متفاوت، قد بلند و چهره خاص او باعث شده بسیاری از کاربران، ظاهرش را به مدل‌های اروپایی و به‌ویژه ایتالیایی‌ها تشبیه کنند؛ تصاویری که این بار از خیابان‌های پایتخت ایتالیا منتشر شده است. امیر جعفری و ریما رامین‌فر از شناخته‌شده‌ترین زوج‌های بازیگری ایران هستند و آیین نیز در سال‌های اخیر با انتشار تصاویر شخصی، بار‌ها مورد توجه رسانه‌ها و کاربران قرار گرفته است.

استایل جدید پسر امیر جعفری و ریما رامین‌فر در رُم

استایل جدید پسر امیر جعفری و ریما رامین‌فر در رُم

استایل جدید پسر امیر جعفری و ریما رامین‌فر در رُم

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امیر جعفری ریما رامین فر رم بازیگر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
43
پاسخ
به نظرم شباهتی به اروپایی ها دیده نمیشود. به خصوص در عکس دوم که خیلی شبیه پسر عوموشون یعنی علیرضا جعفری(بازیگر سریالهای قدیمی عطاران) است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
3
48
پاسخ
مردم ندارن بخورن اینها تو تفریح رم و میلان.همشم غر میزنن
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
37
پاسخ
تا آخرین موی تنش، یه ایرانی معمولی مثل همه خودمون می زنه. هیچی حتی از معمولی هم بیشتر نداره!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
41
پاسخ
حالا این کیه که باید مورد توجه قرار بگیره ، اروپا گردی در این روزها حاصل پول مفتی است که جناب جعفری با بازی در فیلمهای آبکی بدست می اورد
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
شما هم برو فیلم آبکی بازی کن پول در بیار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
چشم حتما شما امر کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
51
پاسخ
اینم‌شد خبر
ناشناس
|
Denmark
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
6
پاسخ
هیچ نیتزی نداره شبیه اروپاییا باشه. خود اروپاییا خیلیاشون دوس دارن شبیه ایرانیا باشن. بدون اغراق. خودم بارها شنیدم.
مری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
16
پاسخ
خب خدارو شکر.
شب و روز ذهنمون درگیر این بود که پسر اون دونفر الان کجاس
خخخخخخخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
8
پاسخ
خوش به حال سرمایه دارها و پول دارها ، خدا بیشتر بده ای مایه دار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
8
پاسخ
کاملا مشخصه ایرانیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
3
پاسخ
حداقل به دوربین نگاه کن.
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