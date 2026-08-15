استایل متفاوت، قد بلند و چهره خاص او باعث شده بسیاری از کاربران، ظاهرش را به مدل‌های اروپایی و به‌ویژه ایتالیایی‌ها تشبیه کنند؛ تصاویری که این بار از خیابان‌های پایتخت ایتالیا منتشر شده است.

به گزارش تابناک؛ آیین جعفری، فرزند امیر جعفری و ریما رامین‌فر، با انتشار تصاویری تازه از سفرش به رم ایتالیا دوباره در کانون توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

استایل متفاوت، قد بلند و چهره خاص او باعث شده بسیاری از کاربران، ظاهرش را به مدل‌های اروپایی و به‌ویژه ایتالیایی‌ها تشبیه کنند؛ تصاویری که این بار از خیابان‌های پایتخت ایتالیا منتشر شده است. امیر جعفری و ریما رامین‌فر از شناخته‌شده‌ترین زوج‌های بازیگری ایران هستند و آیین نیز در سال‌های اخیر با انتشار تصاویر شخصی، بار‌ها مورد توجه رسانه‌ها و کاربران قرار گرفته است.