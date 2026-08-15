استایل جدید پسر امیر جعفری و ریما رامینفر در رُم
استایل متفاوت، قد بلند و چهره خاص او باعث شده بسیاری از کاربران، ظاهرش را به مدلهای اروپایی و بهویژه ایتالیاییها تشبیه کنند؛ تصاویری که این بار از خیابانهای پایتخت ایتالیا منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۸۷| |
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به گزارش تابناک؛ آیین جعفری، فرزند امیر جعفری و ریما رامینفر، با انتشار تصاویری تازه از سفرش به رم ایتالیا دوباره در کانون توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
استایل متفاوت، قد بلند و چهره خاص او باعث شده بسیاری از کاربران، ظاهرش را به مدلهای اروپایی و بهویژه ایتالیاییها تشبیه کنند؛ تصاویری که این بار از خیابانهای پایتخت ایتالیا منتشر شده است. امیر جعفری و ریما رامینفر از شناختهشدهترین زوجهای بازیگری ایران هستند و آیین نیز در سالهای اخیر با انتشار تصاویر شخصی، بارها مورد توجه رسانهها و کاربران قرار گرفته است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
به نظرم شباهتی به اروپایی ها دیده نمیشود. به خصوص در عکس دوم که خیلی شبیه پسر عوموشون یعنی علیرضا جعفری(بازیگر سریالهای قدیمی عطاران) است.
تا آخرین موی تنش، یه ایرانی معمولی مثل همه خودمون می زنه. هیچی حتی از معمولی هم بیشتر نداره!
حالا این کیه که باید مورد توجه قرار بگیره ، اروپا گردی در این روزها حاصل پول مفتی است که جناب جعفری با بازی در فیلمهای آبکی بدست می اورد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
ناشناس| |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
هیچ نیتزی نداره شبیه اروپاییا باشه. خود اروپاییا خیلیاشون دوس دارن شبیه ایرانیا باشن. بدون اغراق. خودم بارها شنیدم.
خب خدارو شکر.
شب و روز ذهنمون درگیر این بود که پسر اون دونفر الان کجاس
خخخخخخخخخخخخخ
شب و روز ذهنمون درگیر این بود که پسر اون دونفر الان کجاس
خخخخخخخخخخخخخ