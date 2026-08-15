تعابیر عجیب معاون پزشکیان درباره بنزین

اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با لحنی درباره تعیین تکلیف وضعیت بنزین در تلویزیون مطرح کرد و دو راهی را پیش کشید که در فضای مجازی بحث برانگیز شده است. دو گانه سقاب درباره بنزین در حالی مطرح شده که این مسیر لزوماً دوگانه نیست و مسیرهایی نظیر افزایش ظرفیت تولید می‌توانست و می‌تواند با مدیریت جهادی اجرایی شود و در کنار آن واردات خودرو برای ورود خودروهای روز دنیا با مصرف بسیار کم به طور کلی آزاد شود.