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تعابیر عجیب معاون پزشکیان درباره بنزین
اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور ایران و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با لحنی درباره تعیین تکلیف وضعیت بنزین در تلویزیون مطرح کرد و دو راهی را پیش کشید که در فضای مجازی بحث برانگیز شده است. دو گانه سقاب درباره بنزین در حالی مطرح شده که این مسیر لزوماً دوگانه نیست و مسیرهایی نظیر افزایش ظرفیت تولید میتوانست و میتواند با مدیریت جهادی اجرایی شود و در کنار آن واردات خودرو برای ورود خودروهای روز دنیا با مصرف بسیار کم به طور کلی آزاد شود.
گزارش خطا
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سناریو اول اینه. در کارخونه های خودروسازی را ببندید و در واردات خودرو را باز کنید. بعد برید سراغ سناریو خودتون
خروجی این فرد بازمانده از دولت قبل چی بود که با اون همه سر و صدا چپونده شد تو دولت؟ اقای نخبه چه کاری کرد اون همه ایده داشت، برنامه داشت، ...... برنامه هاشو چت جی پی تی تهیه کرده بود؟
متاسفانه دولتها توانایی برخورد با تولید کنندگان از هر نوع و به خصوص با شرکتهای خودرو سازی داخلی و مافیا را ندارند. لذا تنها گزینه راحت و پیش رو فشار به مردم بی نوا می باشد. هر دفعه نیز با ترفندی عوام فریبانه امورات خود را پیش می برد. گفتم چرا باید ماشین های وارداتی کارت سوخت داشته باشند ؟ گفت خیلی وقت هست که ندارند! گفتم اصلا چرا باید خودروهای وارداتی سوخت یارانه ی استفاده کنند. ؟ جوابی نداشت!! گفتم چرا باید خودروهای بی کفیت چه به لحاظ مصرف سوخت و اتاق تولید بشود؟ طبق معمول مافیا رو پیش کشیدن .... یاخدا یاخدا
راهکار کاهش مصرف جایگزین خودرو های فرسوده با خودرو برقی یا هیبریدی است - با قیمت منصفانه و اقساط بلند مدت کسی که خودرو فرسوده دارد نمی تواند 1 میلیراد هزینه کند - دولت خودرو وارد کند بدون مرکی فقط به افرادی که خودرو فرسوده دارند داده شود با شرط خرید حداقل 2 سال قبل تا جلوی کاسبی دلال ها گرفته شود
راهکاررررررررررررررررررررررررررررررررررر
اون محاصره برداررررررررررررررررررررررررررررررررید
اون محاصره برداررررررررررررررررررررررررررررررررید
بلایی که دی ماه همتی و دولت پزشکیان سر اقتصاد کشور آوردند بتدریج آشکار می شود گفتند ارز را تک نرخی و مابه التفاوت را به مصرف کننده می دهیم تا رانت حذف شود گفتند قیمت ارز روی 130 می ماند همان موقع بسیاری از اقتصاددانها گفتند تجربه تک نرخی مربوط به تثبیت اقتصادی است و این کار تیر خلاص به کل اقتصاد است ایران خودرو را هم به کروز فروختند و سایپا هم در راه است بفرمایید تحویل بگیرید تخم مرغ 590 بنزین 80 هشتاد هزار تومان و.... خودرو ها هم پرمصرف . تازه طرح خودرو های فرسوده راهم می خواهند اجرا کنند این آقا هم با شادمانی سناریو می چیند نمی فهمند آستانه تحمل اجتماعی مسئله حساسی است که در زمانه حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی طرحهای بی پشتوانه چه بلایی به سرکشور می آورد