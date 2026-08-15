ماجرای اصلاح پست ترامپ در توییتر از زبان قالیباف
رئیس مجلس گفت: در آخرین حملهای که به ضاحیه شد، مذاکرات را متوقف کردم و اعلام کردم امشب رژیم را خواهیم زد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست جمعی از نخبگان فرهنگی گفت: در آخرین حملهای که به ضاحیه شد، مذاکرات را متوقف کردم و اعلام کردم امشب رژیم را خواهیم زد و اگر رژیم پاسخ دهد، کل منطقه را میزنیم؛ نتیجه این شد که همان شب محاصره را برداشتند.
وی افزود: در حالی که قرار بود طبق تفاهم، 30 روزه باز شود؛ وقتی ترامپ توئیت زد که امشب محاصره و تنگه هرمز با هم باز میشود، اعلام کردم اگر ادعای غلط درباره تنگه هرمز اصلاح نشود، حمله را انجام خواهیم داد و ترامپ مجبور شد پست خود را اصلاح کند؛ این نوع مذاکره یعنی مبارزه.
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