ماجرای اصلاح پست ترامپ در توییتر از زبان قالیباف

رئیس مجلس گفت: در آخرین حمله‌ای که به ضاحیه شد، مذاکرات را متوقف کردم و اعلام کردم امشب رژیم را خواهیم زد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست جمعی از نخبگان فرهنگی گفت: در آخرین حمله‌ای که به ضاحیه شد، مذاکرات را متوقف کردم و اعلام کردم امشب رژیم را خواهیم زد و اگر رژیم پاسخ دهد، کل منطقه را می‌زنیم؛ نتیجه این شد که همان شب محاصره را برداشتند.

وی افزود: در حالی که قرار بود طبق تفاهم، 30 روزه باز شود؛ وقتی ترامپ توئیت زد که امشب محاصره و تنگه هرمز با هم باز می‌شود، اعلام کردم اگر ادعای غلط درباره تنگه هرمز اصلاح نشود، حمله را انجام خواهیم داد و ترامپ مجبور شد پست خود را اصلاح کند؛ این نوع مذاکره یعنی مبارزه.