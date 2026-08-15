تغییر فرمانده نیروی عملیات ویژه سنتکام در خاورمیانه
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرده است فرمانده نیروی عملیات ویژه این نهاد تغییر کرده و دریادار توماس دانوان جایگزین سرلشکر جاسپر جفرز شده است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۸۰| |
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فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرده است فرمانده نیروی عملیات ویژه این نهاد تغییر کرده و دریادار توماس دانوان جایگزین سرلشکر جاسپر جفرز شده است.
به گزارش تابناک؛ مراسم تغییر فرماندهی روز ۲۳ مرداد/ ۱۴ اوت در تامپا در ایالت فلوریدا برگزار شد.
نیروی عملیات ویژه سنتکام، مسئول برنامهریزی و اجرای عملیات ویژه در حوزه ۲۱ کشور در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است.
جاسپر جفرز از ژوئن ۲۰۲۴ فرماندهی این نیرو را برعهده داشت و قرار است همچنان بهعنوان فرمانده نیروی بینالمللی تثبیتکننده در ارتباط با طرح صلح غزه فعالیت کند.
توماس دانوان نیز پیش از این فرماندهی «فرماندهی شناسایی ویژه و پشتیبانی» در ساختار نیروهای عملیات ویژه آمریکا را بر عهده داشت.
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