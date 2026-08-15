تغییر فرمانده نیروی عملیات ویژه سنتکام در خاورمیانه

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرده است فرمانده نیروی عملیات ویژه این نهاد تغییر کرده و دریادار توماس دانوان جایگزین سرلشکر جاسپر جفرز شده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرده است فرمانده نیروی عملیات ویژه این نهاد تغییر کرده و دریادار توماس دانوان جایگزین سرلشکر جاسپر جفرز شده است.

به گزارش تابناک؛ مراسم تغییر فرماندهی روز ۲۳ مرداد/ ۱۴ اوت در تامپا در ایالت فلوریدا برگزار شد.

نیروی عملیات ویژه سنتکام، مسئول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات ویژه در حوزه ۲۱ کشور در خاورمیانه، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است.

جاسپر جفرز از ژوئن ۲۰۲۴ فرماندهی این نیرو را برعهده داشت و قرار است همچنان به‌عنوان فرمانده نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده در ارتباط با طرح صلح غزه فعالیت کند.

توماس دانوان نیز پیش از این فرماندهی «فرماندهی شناسایی ویژه و پشتیبانی» در ساختار نیروهای عملیات ویژه آمریکا را بر عهده داشت.