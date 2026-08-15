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دلنوشته فرمانده‌کل سپاه برای رزمندگان اسلام

فرمانده‌کل سپاه به‌مناسبت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول در دلنوشته‌ای خطاب به رزمندگان اسلام نوشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۷۶
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دلنوشته

فرمانده‌کل سپاه به‌مناسبت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول در دلنوشته‌ای خطاب به رزمندگان اسلام نوشت: شما با توکل به خدای متعال و رزم پیروزمندانه در شرایط بسیار سخت گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب و سرمای ارتفاعات مرزی سربه‌فلک‌کشیدهٔ شمال و عملیات موفق آفندی و پدافندی زیر آتش سنگین، مسلح‌ترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آوردید. 

به گزارش تابناک؛ در این پیام آمده: رزمندگان شجاع و عزتمند ایران اسلامی! پاسداران غیور، ارتشیان دلیر، انتظامیان سخت‌کوش وبسیجیان و عشایر دریادل و سربازان گمنام امام زمان!

 قلم و زبان از بیان منزلت و تقدیر مجاهدت‌های درخشان شما عاجز است که خدا خود رزمندگان اسلام را بر دیگران فضیلت بخشیده و اینگونه محبتش را در قرآن آشکار ساخته می‌فرماید: «ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص»

 شکوه و عظمتی که با ۶ ماه جهاد بی‌نظیر خود در مقابل خون‌خوارترین دشمنان بشریت به‌نمایش گذاشتید چشم جهانیان را خیره و امید به غلبهٔ نهایی بر سلطه‌گران را در دل‌های مستضعان زنده کرده است. شما با توکل به خدای متعال و رزم پیروزمندانه در شرایط بسیار سخت گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب و سرمای ارتفاعات مرزی سربه‌فلک‌کشیدهٔ شمال و عملیات موفق آفندی و پدافندی زیر آتش سنگین، مسلح‌ترین ارتش تاریخ جهان را به زانو در آوردید. 

 شما با توسل به اهل‌بیت (علیهم السلام) و آفرینش زیباترین جلوه‌های ایثار حماسه‌های درخشان ۸ سال دفاع مقدس را در صورت‌هایی نو، تکرار و خاطرهٔ نبردهای تاریخی بدر و خیبر در رکاب پیامبر اعظم را زنده کردید.
 شما که با مدیریت مبتکرانهٔ صحنهٔ نبرد تحت‌فرماندهی حکیمانهٔ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دام ظله) با عنایت پروردگار دروازه‌های قیام را بر روی مستضعفان جهان گشودید و با تحمیل ارادهٔ خود بر دشمن ثابت کردید که می‌توان اسلام را بر جهان حاکم کرد.

 به‌یُمن تفضلات خداوند به ملت به‌پاخاسته که حتی یک روز صحنه را خالی نکردند و با دعای خیر حضرت ولی‌عصر (علیه السلام) ان‌شاءالله به‌زودی با پایان‌دادن به دردها و رنج‌های مردم مظلوم و مقاوم منطقه به‌ویژه فلسطین و لبنان عزیز، جهان برای طلوع خورشید عظمای ولایت از همیشه آماده تر خواهد شد.

 فرصت را غنیمت شمرده، حلول ماه مبارک ربیع‌المولود را به شما و خانواده‌های فداکاری که چنین شیرمردانی را در دامان خود پروریده و به میدان فرستاده‌اند تبریک عرض می‌کنم و بالاترین پاداش الهی را برای شما طلب می‌کنم و از همهٔ شما که مقربان درگاه الهی و محبوب حضرت حق هستید التماس دعا دارم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

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