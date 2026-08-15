واکنش معاون وزیر خارجه به اظهارات ترامپ

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات گستاخانه دونالد ترامپ در مورد تنگه هرمز تصریح کرد، تنگه هرمز فقط با فرمان ایران بسته و باز می‌شود و با توییت، ناو هواپیمابر، صدور فرمان و سخنرانی انتخاباتی نمی توان آن را تصاحب کرد.