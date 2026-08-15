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واکنش معاون وزیر خارجه به اظهارات ترامپ

معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در پاسخ به اظهارات گستاخانه دونالد ترامپ در مورد تنگه هرمز تصریح کرد، تنگه هرمز فقط با فرمان ایران بسته و باز می‌شود و با توییت، ناو هواپیمابر، صدور فرمان و سخنرانی انتخاباتی نمی توان آن را تصاحب کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۷۳
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واکنش غریب آبادی

به گزارش تابناک؛ کاظم غریب آبادی بامداد شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: «ترامپ گفته بعد از شکست ایران، بزودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد!»

وی افزود: «تنگه هرمز را نه با توییت می‌توان تصاحب کرد و نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید می هراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب می‌شود.»

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تنگه هرمز کاظم غریب آبادی حمله آمریکا به ایران ترامپ ایران و امریکا
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