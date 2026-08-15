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کالابرگ چهار گروه فردا شارژ می‌شود

کالابرگ سرپرستان خانوار‌هایی که رقم انتهایی کد ملی آنها سه تا شش است، فردا (یک‌شنبه) ۲۵ مرداد شارژ می‌شود. همچنین اعلام شده کالابرگ افرادی که به دلیل مغایرت اطلاعات سکونت به‌صورت موقت قطع شده، در صورت تایید سکونت در ایران، حداکثر تا پنجم شهریورماه مجددا برقرار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۷۱
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شارژ کالابرگ

کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها سه تا شش است، فردا (یک‌شنبه) ۲۵ مرداد شارژ می‌شود. همچنین اعلام شده کالابرگ افرادی که به دلیل مغایرت اطلاعات سکونت به‌صورت موقت قطع شده، در صورت تایید سکونت در ایران، حداکثر تا پنجم شهریورماه مجددا برقرار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت مردم، تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانوارهایی که انتهای کد ملی آن‌ها ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ است، فردا (یک‌شنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۵) شارژ می‌شود و این اعتبار یک میلیونی برای تهیه مایحتاج زندگی، یک ماه قابل استفاده است.

 سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها ۰ ، ۱ و ۲ بود به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، پیش از این در تاریخ ۱۵ مرداد اعتبار کالابرگ خود را دریافت کرده‌اند. 

طبق اعلام یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آن‌ها ۷ ، ۸ و ۹ است، در تاریخ پنجم شهریور، اعتبار کالابرگ خود را دریافت می‌کنند.

این زمانبندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود. همچون مراحل گذشته مبلغ کالابرگ به ازای هر نفر یک میلیون تومان است.

در همین راستا، افرادی که به دلیل قرار گرفتن در فهرست افراد غیرمقیم، کالابرگ الکترونیکی آنها به‌صورت موقت قطع شده بود، در صورت تأیید سکونت خود در ایران، مشمول برقراری مجدد این حمایت خواهند شد. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افراد برای برقراری مجدد کالابرگ خود نیازمند مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیستند و فرآیند مربوطه از طریق بررسی اطلاعات سکونت انجام خواهد شد.

همچنین اعلام شده است کالابرگ افرادی که سکونت آنها در ایران تایید شود، حداکثر تا ۵ شهریورماه مجددا برقرار خواهد شد. بنابراین افرادی که به دلیل مغایرت یا نقص اطلاعات سکونت، کالابرگ آنها تعلیق شده است، باید تا تکمیل فرآیند احراز سکونت منتظر بمانند و در صورت تأیید، اعتبار کالابرگ آنها در موعد اعلام‌شده فعال خواهد شد.

از مرحله قبل، محصولات لبنی شرکت پگاه از قبیل شیر، کشک، ماست و پنیر با تخفیف ۱۰ درصدی در قفسه فروشگاه‌های عرضه کننده قرار گرفت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های عرضه کننده محصولات این شرکت، موظفند کالاهای مذکور را با اعمال ۱۰ درصد تخفیف به خریداران عرضه کنند. 

با تدارک صورت گرفته خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی مثل بوقلمون هم در تعدادی از شهرها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده‌ است.

 

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