عکس: ساکنان «قُصره» در محاصره
ساکنان فلسطینی روستای «قُصره» در کرانه باختری که روزهاست توسط شهرکنشینان محاصره شدهاند، از بیم آنکه این بار هدف شهرکنشینان تصاحب قطعی خانههایشان باشد، در وضعیتی بحرانی به سر میبرند. در حالی که ارتش اسرائیل در مدیریت این تنش و ممانعت از بازگشت مستمر شهرکنشینان ناتوان به نظر میرسد، حضور یک تبعه آمریکایی در میان خانوادههای محاصرهشده، واکنش تند واشنگتن را برانگیخته است؛ حرکتی که تحلیلگران آن را نوک پیکان استراتژی گستردهتر دولت نتانیاهو برای تثبیت اشغالگری و ممانعت از تشکیل کشور فلسطینی میدانند.
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برچسبها:عکس بین الملل فلسطین کرانه باختری محاصره
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