یازدهم آبان سال گذشته، به دنبال اطلاعات دریافتی نیروهای انتظامی مبنی بروجود جسدیک زن درمنزل مسکونی در مشهد،بلافاصله گروه گشت به نشانی مذکوراعزام شد و با تایید درستی خبر، ماجرای یک جنایت هولناک دربی سیم های پلیس پیچید چرا که برپیکرزن جوان آثاری از خون و بریدگی وجود داشت.

قاتل: به زنم گمان بد داشتم، او را با چاقو کشتم

به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان نوشت: یازدهم آبان سال گذشته، به دنبال اطلاعات دریافتی نیرو‌های انتظامی مبنی بروجود جسدیک زن درمنزل مسکونی در مشهد، بلافاصله گروه گشت به نشانی مذکوراعزام شد و با تایید درستی خبر، ماجرای یک جنایت هولناک دربی سیم‌های پلیس پیچید چرا که برپیکرزن جوان آثاری از خون و بریدگی وجود داشت.

با اعلام این خبر به قاضی ویژه قتل عمد، تحقیقات جنایی آغاز ومشخص شد جسد زن جوان که «پروین-ن» نام داشت، زیرپتو قراردارد و ضربه‌ای با چاقو به شکم وی واردآمده است.

ادامه بررسی‌های مقام قضایی نشان داد:زن جوان با همسرش دچار اختلاف شده بودند و اکنون همسروی از مشهد گریخته و به تماس هایش نیزپاسخ نمی‌دهد.

در ادامه بررسی‌های جنایی، دوربین‌های مداربسته وترافیکی مورد بازبینی قرارگرفت تا این که فیلم‌هایی ازفرار خونسردانه متهم به همسرکشی به دست آمد که با پوشش سنتی و محلی ازمنزل مسکونی خود خارج و به صورت پیاده حرکت می‌کند.

بررسی‌ها حکایت ازآن داشت که متهم به قتل درمدت ۹ ماه فرار وزندگی مخفیانه، تغییرچهره عجیبی پیدا کرده و حتی موهایش جوگندمی شده است؛ بنابراین گزارش، با تکمیل اطلاعات و محاصره نامحسوس مخفیگاه متهم فراری عامل این جنایت دستگیر شد.

با انتقال متهم مذکور به مشهد بازجویی‌های تخصصی درحالی ادامه یافت که «محمدعلی-ن» (متهم به قتل) ادعاکرد:همسرش را با انگیزه سوءظن به خیانت به قتل رسانده است. وی درباره جزئیات جنایت خودگفت:آن روز به دلیل سوءظنی که داشتم با همسرم به مشاجره پرداختم ولی درمیان جروبحث‌های خانوادگی ناگهان خشمی عجیب سراسر وجودم را فراگرفت. درهمان حالت عصبانیت چاقو را برداشتم و به شکم او فروکردم. بعد هم او را روی زمین انداختم و گلویش را آنقدر فشاردادم که بی حرکت شد. سپس شیشه آب را ازیخچال منزل برداشتم و یک لیوان آب نوشیدم بعد هم شیشه آب را بالای سر جسد «پروین» گذاشتم و یک پتوی مسافرتی قهوه‌ای رنگ را روی پیکرش انداختم. حدود۲ساعت بالای سرجسد همسرم نشستم و به فکرفرو رفتم ولی دیگرکاری از دستم ساخته نبود. به همین خاطر از خانه خارج شدم و به زاهدان گریختم تا این که کارآگاهان به سراغم آمدند.