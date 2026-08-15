صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قاتل: به زنم گمان بد داشتم، او را با چاقو کشتم

یازدهم آبان سال گذشته، به دنبال اطلاعات دریافتی نیروهای انتظامی مبنی بروجود جسدیک زن درمنزل مسکونی در مشهد،بلافاصله گروه گشت به نشانی مذکوراعزام شد و با تایید درستی خبر، ماجرای یک جنایت هولناک دربی سیم های پلیس پیچید چرا که برپیکرزن جوان آثاری از خون و بریدگی وجود داشت.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۶۶
| |
1803 بازدید
|
۱
قتل

به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان نوشت: یازدهم آبان سال گذشته، به دنبال اطلاعات دریافتی نیرو‌های انتظامی مبنی بروجود جسدیک زن درمنزل مسکونی در مشهد، بلافاصله گروه گشت به نشانی مذکوراعزام شد و با تایید درستی خبر، ماجرای یک جنایت هولناک دربی سیم‌های پلیس پیچید چرا که برپیکرزن جوان آثاری از خون و بریدگی وجود داشت.

با اعلام این خبر به قاضی ویژه قتل عمد، تحقیقات جنایی آغاز ومشخص شد جسد زن جوان که «پروین-ن» نام داشت، زیرپتو قراردارد و ضربه‌ای با چاقو به شکم وی واردآمده است.

ادامه بررسی‌های مقام قضایی نشان داد:زن جوان با همسرش دچار اختلاف شده بودند و اکنون همسروی از مشهد گریخته و به تماس هایش نیزپاسخ نمی‌دهد.

در ادامه بررسی‌های جنایی، دوربین‌های مداربسته وترافیکی مورد بازبینی قرارگرفت تا این که فیلم‌هایی ازفرار خونسردانه متهم به همسرکشی به دست آمد که با پوشش سنتی و محلی ازمنزل مسکونی خود خارج و به صورت پیاده حرکت می‌کند.

بررسی‌ها حکایت ازآن داشت که متهم به قتل درمدت ۹ ماه فرار وزندگی مخفیانه، تغییرچهره عجیبی پیدا کرده و حتی موهایش جوگندمی شده است؛ بنابراین گزارش، با تکمیل اطلاعات و محاصره نامحسوس مخفیگاه متهم فراری عامل این جنایت دستگیر شد.

با انتقال متهم مذکور به مشهد بازجویی‌های تخصصی درحالی ادامه یافت که «محمدعلی-ن» (متهم به قتل) ادعاکرد:همسرش را با انگیزه سوءظن به خیانت به قتل رسانده است. وی درباره جزئیات جنایت خودگفت:آن روز به دلیل سوءظنی که داشتم با همسرم به مشاجره پرداختم ولی درمیان جروبحث‌های خانوادگی ناگهان خشمی عجیب سراسر وجودم را فراگرفت. درهمان حالت عصبانیت چاقو را برداشتم و به شکم او فروکردم. بعد هم او را روی زمین انداختم و گلویش را آنقدر فشاردادم که بی حرکت شد. سپس شیشه آب را ازیخچال منزل برداشتم و یک لیوان آب نوشیدم بعد هم شیشه آب را بالای سر جسد «پروین» گذاشتم و یک پتوی مسافرتی قهوه‌ای رنگ را روی پیکرش انداختم. حدود۲ساعت بالای سرجسد همسرم نشستم و به فکرفرو رفتم ولی دیگرکاری از دستم ساخته نبود. به همین خاطر از خانه خارج شدم و به زاهدان گریختم تا این که کارآگاهان به سراغم آمدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل زن شوهر مخفیگاه سوظن
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
استاد حسین خواجه امیری(ایرج) درگذشت​
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل در کارگاه خیاطی محله مولوی
پسر معلولی که به‌دست پدرش در آتش سوخت
بوی تعفن جسد ماجرای قتل را لو داد
پایان درگیری عشقی با ۵ ضربه چاقو
چادر بر سر متهم؛ حجاب شرعی یا تصویرسازی نادرست؟
واکنش قوه قضاییه به ادعای معاندین درباره ارتکاب جنایت
زن نجیب‌زاده‌ای که ستاره فضای مجازی شد
رابطه زن ۳۶ ساله با پسر ۱۸ ساله و قتل همسرش
قتل خونین زن جوان به دست شوهرش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
5
5
پاسخ
سو ظن خوب نیست . اما پنهان کاری و عدم تمکین زن هم خوب نیست
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟  (۱۳۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۷۰ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۶۰ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۵۹ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۴۷ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pXa
tabnak.ir/005pXa