معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شوش با اشاره به آتش سوزی بانک سپه در این شهرستان گفت: آتش با تلاش نیروهای آتش‌نشانی به طور کامل مهار شد و از گسترش آن و خسارت به ساختمان‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امین عطشانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شوش گفت: آتش‌سوزی بانک سپه این شهرستان شامگاه جمعه با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی و با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان به طور کامل مهار و از سرایت آتش به ساختمان‌های مجاور جلوگیری شد.

وی ادامه داد: این آتش‌سوزی در ساختمان بانک سپه شوش رخ داد که بلافاصله نیرو‌های آتش‌نشانی به همراه عوامل دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز و همچنین نیرو‌های انتظامی در محل حادثه حضور یافتند.

وی افزود: آتش با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی به طور کامل مهار شد و از گسترش آن و خسارت به ساختمان‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد.

معاون فرماندار شوش ادامه داد: نیرو‌های آتش‌نشانی هم‌اکنون در حال انجام عملیات خنک‌سازی محل حادثه هستند تا از بروز دوباره آتش جلوگیری شود.

عطشانی، علت اولیه آتش‌سوزی را اتصال برق اعلام کرد و گفت: بررسی‌های لازم درباره جزییات حادثه در حال انجام است.

وی بیان کرد: تاکنون گزارشی درباره میزان خسارت مالی احتمالی این حادثه اعلام نشده و برآورد خسارت پس از بررسی کارشناسی انجام خواهد شد.

از ابتدای فصل گرما در خوزستان تا کنون چندین آتش سوزی ناشی از اتصال برق، به دلیل فشار به شبکه و افزایش بار مصرفی برق در شهر‌های مختلف این استان رخ داده است.