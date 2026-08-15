آخرین وضعیت ساعت کاری ادارات در شنبه ۲۴ مرداد
به گزارش تابناک؛ همزمان با افزایش دمای هوا در ماه مرداد و رشد مصرف برق، موضوع ساعات کاری ادارات بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. با وجود تعیین ساعات کاری دستگاههای دولتی در ماههای گرم بر اساس بخشنامهای پیشین، برخی استانداریها برای مدیریت بهینه مصرف برق تصمیمات متفاوتی اتخاذ کردهاند.
طبق بخشنامهای که در اردیبهشت ماه از سوی سازمان اداری و استخدامی منتشر شد، ساعات کاری ادارات تا ۱۵ شهریور از ۷ صبح تا ۱۳ مشخص شده است. با این حال، به منظور کاهش مصرف انرژی، در برخی استانها پایان ساعات کاری زودتر اعلام شده است.
بررسی ساعات کاری در کرمانشاه
در کرمانشاه، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی، ساعت فعالیت ادارات، بانک ها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی از ۷ صبح تا ۱۲ ظهر تعیین شده است.
همچنین، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پس از خاتمه ساعات کاری، سیستمهای سرمایشی و روشنایی غیرضروری را خاموش کنند. برخی از نهادها نیز باید حداقل یک روز در هفته برق مورد نیاز خود را از طریق مولدهای اضطراری یا نیروگاههای خورشیدی تأمین کنند.
لازم به ذکر است که مراکز درمانی، امدادی و انتظامی مشمول این محدودیت نیستند و به فعالیت خود به طور معمول ادامه میدهند.
وضعیت ساعات کاری در استان قم
در استان قم، ساعات کاری دستگاههای اجرایی از ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است. نهادهای خدمات رسان اضطراری، نظامی و بهداشتی از این تصمیمات مستثنی هستند.
برای جبران ساعات کاری کاهش یافته، کارکنان از روش دورکاری بهره خواهند برد. همچنین برنامه حمل ونقل عمومی توسط شهرداریها بر اساس ساعات کاری جدید ادارات تنظیم خواهد شد.
علل تغییر ساعات کاری ادارات
مصرف بالای برق در روزهای گرم سال، یکی از دلایل اصلی این تغییرات اعلام شده است. با توجه به اینکه بخش عمدهای از مصرف برق در دوره اوج گرما مربوط به وسایل سرمایشی است، فشار چشمگیری بر شبکه انرژی ایجاد میشود.
کاهش ساعات کاری ادارات، یکی از راهکارهای فوری مدیریت مصرف برق در دورههای پرمصرف محسوب میشود. در صورت ادامه افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق، امکان اجرای تدابیر مشابه در سایر استانها نیز وجود دارد.
نکته مهم این است که ساعات کاری ادارات ممکن است بر اساس تصمیم استانداری هر استان متغیر باشد؛ بنابراین کارکنان باید اطلاعیههای رسمی مربوط به استان محل خدمت خود را دنبال کنند.