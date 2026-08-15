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ناو خسته آمریکا به خانه بازمی‌گردد!

پس از ماه‌ها بحران در ناو هواپیمابر آبراهام لینلکن، وزارت نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد این ناو به سمت خانه در حرکت است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۶۳
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بازگشت ناو آمریکا

به دنبال بحران پیش آمده در ناو آبراهام لینکلن و اعتراضات گسترده نظامیان آمریکایی حاضر در این ناو و خانواده هایشان، وزارت نیروی دریای آمریکا اعلام کرد این ناو در حال عزیمت به آمریکا است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا بازگشت این ناو را طبق برنامه خوانده است!

او در این زمینه ادعا کرد، ناو هواپیمابر لینکلن مأموریت خود را با موفقیت به پایان رسانده و طبق برنامه، به‌زودی به پایگاه خود بازخواهد گشت.

اعلام پایان ماموریت آبراهام لینکلن درحالیست که همین چند ساعت پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود، ماموریت این ناو طولانی نشده است و تلاش کرد بحران لینکلن را حاشا کند. 

بحران در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن تا جایی پیش رفته بود که گزارشها حاکی از اقدام به خودکشی یکی از ملوانان این ناو در هفته گذشته و مخفی کاری وزارت جنگ آمریکا در این زمینه بود.

قانون‌گذاران حزب دموکرات نیز از وزارت جنگ این کشور خواسته‌اند درباره شرایط  داخل ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» توضیح دهد.

هانگ کائو اذعان کرد که ملوانان «تا مرز توان خود تحت فشار قرار گرفته‌اند»، اما با توصیف آنها به‌عنوان قربانی مخالفت کرد و گفت: «آنها به‌حق خسته‌اند، اما هرگز از میدان نبرد خارج نشده‌اند.»

به گزارش هیل، این ناو حدود ۲۰۰ روز را در منطقه جنگی سپری کرده، بیش از ۱۰ هزار سورتی پرواز انجام داده و حدود ۱.۵ میلیون پوند مهمات را به کار گرفته است.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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پاسخ
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