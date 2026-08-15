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بارش رگبار باران و رعدوبرق در این استان‌ها

سازمان هواشناسی امروز (شنبه) برای هفت استان واقع در مناطق شمال، شمال غرب و جنوب کشور، رگبار باران و رعد و برق پیش بینی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۶۲
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آب و هوا

به گزارش تابناک؛ امروز (شنبه) در برخی نقاط گیلان، شرق اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی، ارتفاعات و دامنه‌ها در مازندران، گلستان، غرب هرمزگان و جنوب شرق فارس، رگبار و رعد وبرق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

فردا (یکشنبه) این شرایط در برخی نقاط گیلان و اردبیل، ارتفاعات مازندران و گلستان، دوشنبه در ارتفاعات مازندارن، گلستان و خراسان شمالی و روز‌های سه شنبه و چهارشنبه در ارتفاعات مازندران و جنوب سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد.

طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعت‌ها وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

در سه روز آینده تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف در بعدازظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۸ و کمینه دمای آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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