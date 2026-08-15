عکس: بازگشت رونالدو به تمرینات النصر با چهره‌ای جدید

باشگاه النصر عربستان از بازگشت کریستیانو رونالدو به تمرینات گروهی این تیم خبر داد. این فوق‌ستاره پرتغالی که به‌تازگی پس از ۱۰ سال زندگی مشترک در مراسمی خصوصی در شهر کشکایش پرتغال با جورجینا رودریگز ازدواج کرده است، با تغییر مدل و رنگ موی خود در زمین تمرین حاضر شد.