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کد خبر: ۱۳۸۹۷۶۱
بازدید: ۱۱۵۲۸
نظرات: ۲

عکس: بازگشت رونالدو به تمرینات النصر با چهره‌ای جدید

باشگاه النصر عربستان از بازگشت کریستیانو رونالدو به تمرینات گروهی این تیم خبر داد. این فوق‌ستاره پرتغالی که به‌تازگی پس از ۱۰ سال زندگی مشترک در مراسمی خصوصی در شهر کشکایش پرتغال با جورجینا رودریگز ازدواج کرده است، با تغییر مدل و رنگ موی خود در زمین تمرین حاضر شد.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی رونالدو باشگاه النصر عربستان فوق‌ستاره پرتغالی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۶
رونالدو هم تمام
پاسخ
6
0
ناشناس
France
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۹
۴ تا بچه از طرف داره تازه ازدواچ کرده!
پاسخ
7
2