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کد خبر: ۱۳۸۹۷۵۷
بازدید: ۵۲۰۱

عکس: تمساح‌ها به خانه می‌آیند

در پی افزایش بی‌سابقه سطح آب دریاچه‌های دره ریفت در کنیا، ناشی از بارش‌های شدید مرتبط با تغییرات اقلیمی، ده‌ها هزار نفر آواره شده‌اند. این بحران علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها، با نزدیک‌تر شدن زیستگاه تمساح‌ها و اسب‌های آبی به مناطق مسکونی، امنیت جانی ساکنان را نیز به شدت به خطر انداخته است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کنیا دریاچه‌های دره ریفت تمساح‌ها تغییرات اقلیمی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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