عکس: تمساح‌ها به خانه می‌آیند

در پی افزایش بی‌سابقه سطح آب دریاچه‌های دره ریفت در کنیا، ناشی از بارش‌های شدید مرتبط با تغییرات اقلیمی، ده‌ها هزار نفر آواره شده‌اند. این بحران علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها، با نزدیک‌تر شدن زیستگاه تمساح‌ها و اسب‌های آبی به مناطق مسکونی، امنیت جانی ساکنان را نیز به شدت به خطر انداخته است.