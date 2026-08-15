جان مرشایمر، اندیشمند روابط بین‌الملل گفت: «چرا ایالات متحده مدام جنگ‌ها را می‌بازد؟ از جنگ ویتنام به بعد، ما فقط یک جنگ موفق داشته‌ایم و آن جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 بود. چیزی که آن جنگ را از تقریباً تمام جنگ‌های دیگر ما متمایز می‌کند این است که جنگی با اهداف محدود بود؛ ما صرفاً برای بیرون راندن ارتش عراق از کویت وارد شدیم. در سال 1991، جورج اچ. دبلیو. بوش عقل کافی داشت تا استراتژی اهداف محدود را دنبال کند و فقط عراقی‌ها را از کویت بیرون کند. ارتش ایالات متحده در جنگ‌های متعارف در بهترین حالت خود است و اگر از آن در پیگیری اهداف محدود استفاده کنید، به احتمال زیاد به موفقیت خواهید رسید.» روایت مرشایمر را می‌بینید و می‌شنوید.