نبض خبر
روایت الجزیره از شیوه فرار ترامپ از ترکیه از ترس ایران
الجزیره در گزارشی از جزئیات عملیات فریب امنیتی برای خروج دونالد ترامپ از ترکیه خبر داد؛ بر اساس این گزارش، ترامپ در برابر دوربینها سوار هواپیمای اصلی ریاستجمهوری شد، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک کامیون خدمات فرودگاهی به هواپیمای کوچکتری منتقل شد و خبرنگاران و شماری از مقامهای آمریکایی در هواپیمای بزرگتر بهعنوان «طعمه» باقی ماندند. جزئیات را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ ترکیه فرار ویدیو ترور ترامپ
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱