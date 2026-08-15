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فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۹۷۴۳
کد خبر:۱۳۸۹۷۴۳
4370 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

روایت الجزیره از شیوه فرار ترامپ از ترکیه از ترس ایران

الجزیره در گزارشی از جزئیات عملیات فریب امنیتی برای خروج دونالد ترامپ از ترکیه خبر داد؛ بر اساس این گزارش، ترامپ در برابر دوربین‌ها سوار هواپیمای اصلی ریاست‌جمهوری شد، اما دقایقی بعد مخفیانه با یک کامیون خدمات فرودگاهی به هواپیمای کوچک‌تری منتقل شد و خبرنگاران و شماری از مقام‌های آمریکایی در هواپیمای بزرگ‌تر به‌عنوان «طعمه» باقی ماندند. جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ترکیه فرار ویدیو ترور ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
1
پاسخ
چیزی که تو این فیلم مشخص نیست !!!!
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