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قیمت بنزین ۴۰ الی ۷۰ هزار تومان می‌شود؟

برآیند اظهارات رسمی نشان می‌دهد که شایعه افزایش قطعی قیمت بنزین به ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان فعلاً پشتوانه مصوبه‌ای ندارد. دولت می‌گوید هنوز در مرحله بررسی الگوهای مدیریت مصرف است و هر تصمیمی، قبل از اجرا، به مردم اعلام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۳۲
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7106 بازدید
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۱۷
قیمت بنزین ۴۰ الی ۷۰ هزار تومان می‌شود؟ / تصمیم نهایی دولت مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل ازاقتصادآنلاین؛ آیا بنزین قرار است گران شود و سهمیه به جای کارت سوخت، به کد ملی برسد؟ این سوالی است که این روزها بعد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی دوباره داغ شده؛ اما آنچه از دل آخرین مواضع رسمی بیرون می‌آید، یک نکته روشن دارد: فعلاً هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر قطعی سازوکار عرضه آن وجود ندارد.

سهمیه بنزین به کد ملی؛ ایده‌ای که دوباره روی میز آمد

محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از طرح «دادن سهمیه بنزین به کد ملی» دفاع کرده و آن را راهی برای عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه سوخت دانسته است. به گفته او، در شرایط فعلی کسانی که خودروهای بیشتری دارند، سهم بیشتری از بنزین یارانه‌ای می‌برند؛ در حالی که قشر محروم و کم‌درآمد کمتر از این سوبسید بهره‌مند می‌شوند.

بهرامی تاکید کرده اگر سهمیه به کد ملی اختصاص پیدا کند، حتی فردی با ۱۰ خودرو هم فقط یک سهم از یارانه بنزین خواهد داشت. او این مدل را ابزاری برای کاهش فشار بر بودجه دولت و جلوگیری از هدررفت منابع ملی دانسته است.

آیا افزایش قیمت بنزین، قاچاق را کم می‌کند؟

این نماینده مجلس معتقد است قیمت پایین بنزین یکی از عوامل تشدید قاچاق سوخت است و اگر نرخ واقعی‌تر شود، انگیزه قاچاق کاهش می‌یابد. او حتی گفته نرخ هزینه تولید بنزین از ۵۰ هزار تومان هم بالاتر است و از شنیده‌های خود درباره رقم ۷۰ هزار تومان نیز صحبت کرده است.

با این حال، این اظهارات بیشتر در سطح دیدگاه و تحلیل مطرح شده و به معنای تصویب رسمی چنین نرخی نیست.

دولت چه می‌گوید؟ فعلاً افزایش قیمت در کار نیست

در مقابل، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، صراحتاً گفته است که هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سازوکار فعلی عرضه سوخت وجود ندارد.

او همچنین تاکید کرده دولت نمی‌خواهد مردم را غافلگیر کند و هر تصمیمی درباره بنزین، پیش از اجرا به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

چرا طرح بنزین کرمان متوقف شد؟

به گفته سقاب اصفهانی، اجرای طرح جدید عرضه بنزین در استان کرمان به دلیل «برخی بی‌تدبیری‌ها» متوقف شده است. او توضیح داده که این توقف به معنای کنار گذاشتن مدیریت مصرف نیست، بلکه دولت همچنان در حال بررسی مدل‌های مختلف برای کنترل تولید، مصرف و توزیع سوخت است.

مصرف بنزین چقدر است؟

آمارهایی که از سوی دولت مطرح شده، نشان می‌دهد ناترازی بنزین جدی است:

  • مصرف روزانه: حدود ۱۳۵ میلیون لیتر
  • تولید پالایشگاه‌ها: حدود ۱۱۲ میلیون لیتر
  • تامین از پتروشیمی‌ها: حدود ۹ میلیون لیتر

این فاصله نشان می‌دهد دولت برای مدیریت بازار سوخت، ناچار به تصمیم‌گیری درباره شیوه‌های جدید است.

۳ سناریوی دولت برای مدیریت بنزین

سقاب اصفهانی گفته دولت سه سناریو را بررسی می‌کند:

1) قیمت ثابت، سهمیه‌بندی جدید

در این مدل، قیمت بنزین تغییر نمی‌کند اما ممکن است نحوه تخصیص سهمیه یا زمان مراجعه به جایگاه‌ها تغییر کند.

2) تقسیم تولید بین خودروها

در این سناریو، بنزین تولیدی کشور میان خودروها تقسیم می‌شود و مازاد آن با نرخ آزاد عرضه خواهد شد.

3) اولویت با حمل‌ونقل عمومی

در این مدل، ابتدا سهم حمل‌ونقل عمومی جدا می‌شود و سپس باقی‌مانده بنزین میان مصرف‌کنندگان توزیع خواهد شد.

قیمت ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان قطعی نیست

برآیند اظهارات رسمی نشان می‌دهد که شایعه افزایش قطعی قیمت بنزین به ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان فعلاً پشتوانه مصوبه‌ای ندارد. دولت می‌گوید هنوز در مرحله بررسی الگوهای مدیریت مصرف است و هر تصمیمی، قبل از اجرا، به مردم اعلام می‌شود.

در واقع، بحث اصلی فعلی نه «تصویب قیمت جدید»، بلکه مدل آینده توزیع و مدیریت بنزین است؛ موضوعی که می‌تواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده به یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دولت تبدیل شود.

 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۷
قادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
4
پاسخ
بنزین با سهمیه بندی جدید توزیع خواهد شد و نرخ سه بالای بیست نومن خواهد شد و فعلآ اعداد نجومی قابلیت اجرا ندارد
در ضمن، نه هدفمندی یارانه‌ها و نه حذف ارز ترجیحی تغییر مثبتی نداشت. هر طرح بنزین هم به درد مردم نخواهد خورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
12
پاسخ
حقوق و دستمزد در حد افغانستان ولی قیمت ها به سبک اروپا شاید هم گران تر
پاسخ ها
بیکار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
حقوق پایه تو افغانستان از ایران بالاتره
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
11
پاسخ
دولت برای هر افزایشی برنامه دارد ولی هیچ برنامه ای برای مهار تورم ندارد. مهار تورم به سادگی امکان پذیر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
14
پاسخ
هه قرار بود تنگه ببندید بنزین امریکا بشه ۱۰۰دبار
بسنید مال مردم شد؟؟؟چه جالب
ناشناس
|
France
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
6
پاسخ
واقعا دکتر پزشکیان توانایی برخورد با اون ده نفر صد نفر که میدونی کی هستند رو نداری ولی میخواهی خون ۸۷ میلیون نفر رو به شیشه کنی که جلوی قاچاق رو بگیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
7
پاسخ
اگه قیمت بنزین رو به قول خودتون جهانی میکنین باید همون روز واردات خودروهای بروز هیبریدی بدون تعرفه های نجومی هم آزاد بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
8
پاسخ
نظر مردم اینه
دولت فقط وقتی حق داره درباره افزایش قیمت بنزین حرف بزنه که
1- ماشین های با کیفیت و با سوخت پایین و قیمت مناسب در اختیار مردم گذاشته بشه نه ماشینهای بی کیفیت با سوخت بالای ماشین سازی های کشور
2- از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنه تا قیمت بنزین بالا نره
3-در ابتدا نرخ بالای بنزین رو به ماشین های دولتی و نظامی و آستان قدس و غیره خلاصه غیر از مردم عادی اختصاص بده تا به نرخ خدمات کاری نداشته باشه
4- مردم نمیتونن به خاطر قیمت بالا ماشین های فرسوده رو عوض کنن برای همین باید ماشین های فرسوده رو با قیمت بالاتر از بازار از مردم بخره و ماشین های نو با مصرف پایین رو وارد کنه و به مردم بده و مابقی نرخ تعویض رو از محل صرفه جویی بنزین و گازوییل خودش بده
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
8
2
پاسخ
در نهایت باید قیمت واقعی بشود ولی میشود مشوق هایی هم برای ترغیب مردم در نظر گرفت. مثلا برای دانشجویان ممتاز یا کسانی که حجاب را رعایت می‌کنند یا در امور اجتماعی و کارهای عام المنفعه فعال هستند مقداری با قیمت پایین تر اختصاص داد تا انگیزه بهتر شدن هم ایجاد بشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
6
پاسخ
من نمیدونم چرا دولت ها هر طرحی دارن متوجه مردم هست...چرا هیچ طرحی برای خودروسازها نیست...چرا هیچ دولتی نمیگه خودرویی تولید بشه که مصرف پایینی داشته باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
8
پاسخ
تنها کالایی که دولت همچنان با سوبسید به مردم عرضه می کند فقط همین یک قلم بنزین است. باقی کالاها و خدمات همگی به نرخ جهانی و بلکه گاها بالاتر از نرخ جهانی به مردم فروخته میشود. دولت محترم لطف کند این یک قلم را نیز بنرخ جهانی بفروشد ولی حقوق مردم هم به نرخ جهانی پرداخت شود. این حرف همه مردم است. اینقدر بابت بنزین منت سرمان نگذارید
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