برآیند اظهارات رسمی نشان می‌دهد که شایعه افزایش قطعی قیمت بنزین به ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان فعلاً پشتوانه مصوبه‌ای ندارد. دولت می‌گوید هنوز در مرحله بررسی الگوهای مدیریت مصرف است و هر تصمیمی، قبل از اجرا، به مردم اعلام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل ازاقتصادآنلاین؛ آیا بنزین قرار است گران شود و سهمیه به جای کارت سوخت، به کد ملی برسد؟ این سوالی است که این روزها بعد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی دوباره داغ شده؛ اما آنچه از دل آخرین مواضع رسمی بیرون می‌آید، یک نکته روشن دارد: فعلاً هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر قطعی سازوکار عرضه آن وجود ندارد.

سهمیه بنزین به کد ملی؛ ایده‌ای که دوباره روی میز آمد

محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از طرح «دادن سهمیه بنزین به کد ملی» دفاع کرده و آن را راهی برای عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه سوخت دانسته است. به گفته او، در شرایط فعلی کسانی که خودروهای بیشتری دارند، سهم بیشتری از بنزین یارانه‌ای می‌برند؛ در حالی که قشر محروم و کم‌درآمد کمتر از این سوبسید بهره‌مند می‌شوند.

بهرامی تاکید کرده اگر سهمیه به کد ملی اختصاص پیدا کند، حتی فردی با ۱۰ خودرو هم فقط یک سهم از یارانه بنزین خواهد داشت. او این مدل را ابزاری برای کاهش فشار بر بودجه دولت و جلوگیری از هدررفت منابع ملی دانسته است.

آیا افزایش قیمت بنزین، قاچاق را کم می‌کند؟

این نماینده مجلس معتقد است قیمت پایین بنزین یکی از عوامل تشدید قاچاق سوخت است و اگر نرخ واقعی‌تر شود، انگیزه قاچاق کاهش می‌یابد. او حتی گفته نرخ هزینه تولید بنزین از ۵۰ هزار تومان هم بالاتر است و از شنیده‌های خود درباره رقم ۷۰ هزار تومان نیز صحبت کرده است.

با این حال، این اظهارات بیشتر در سطح دیدگاه و تحلیل مطرح شده و به معنای تصویب رسمی چنین نرخی نیست.

دولت چه می‌گوید؟ فعلاً افزایش قیمت در کار نیست

در مقابل، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، صراحتاً گفته است که هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سازوکار فعلی عرضه سوخت وجود ندارد.

او همچنین تاکید کرده دولت نمی‌خواهد مردم را غافلگیر کند و هر تصمیمی درباره بنزین، پیش از اجرا به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

چرا طرح بنزین کرمان متوقف شد؟

به گفته سقاب اصفهانی، اجرای طرح جدید عرضه بنزین در استان کرمان به دلیل «برخی بی‌تدبیری‌ها» متوقف شده است. او توضیح داده که این توقف به معنای کنار گذاشتن مدیریت مصرف نیست، بلکه دولت همچنان در حال بررسی مدل‌های مختلف برای کنترل تولید، مصرف و توزیع سوخت است.

مصرف بنزین چقدر است؟

آمارهایی که از سوی دولت مطرح شده، نشان می‌دهد ناترازی بنزین جدی است:

مصرف روزانه: حدود ۱۳۵ میلیون لیتر

تولید پالایشگاه‌ها: حدود ۱۱۲ میلیون لیتر

تامین از پتروشیمی‌ها: حدود ۹ میلیون لیتر

این فاصله نشان می‌دهد دولت برای مدیریت بازار سوخت، ناچار به تصمیم‌گیری درباره شیوه‌های جدید است.

۳ سناریوی دولت برای مدیریت بنزین

سقاب اصفهانی گفته دولت سه سناریو را بررسی می‌کند:

1) قیمت ثابت، سهمیه‌بندی جدید

در این مدل، قیمت بنزین تغییر نمی‌کند اما ممکن است نحوه تخصیص سهمیه یا زمان مراجعه به جایگاه‌ها تغییر کند.

2) تقسیم تولید بین خودروها

در این سناریو، بنزین تولیدی کشور میان خودروها تقسیم می‌شود و مازاد آن با نرخ آزاد عرضه خواهد شد.

3) اولویت با حمل‌ونقل عمومی

در این مدل، ابتدا سهم حمل‌ونقل عمومی جدا می‌شود و سپس باقی‌مانده بنزین میان مصرف‌کنندگان توزیع خواهد شد.

قیمت ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان قطعی نیست

برآیند اظهارات رسمی نشان می‌دهد که شایعه افزایش قطعی قیمت بنزین به ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان فعلاً پشتوانه مصوبه‌ای ندارد. دولت می‌گوید هنوز در مرحله بررسی الگوهای مدیریت مصرف است و هر تصمیمی، قبل از اجرا، به مردم اعلام می‌شود.

در واقع، بحث اصلی فعلی نه «تصویب قیمت جدید»، بلکه مدل آینده توزیع و مدیریت بنزین است؛ موضوعی که می‌تواند در هفته‌ها و ماه‌های آینده به یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دولت تبدیل شود.