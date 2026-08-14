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حمله سنگین یمن به بندر المخا

سریع تاکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن به هدف قرار دادن هر نیروی نظامی دشمن سعودی، در هر کجا که باشد، ادامه خواهند داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۳۱
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حمله سنگین یمن به بندر المخا / یحیی سریع: تا نابودی کامل دشمن ادامه می‌دهیم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سخنگوی رسمی نیرو‌های مسلح یمن گفت: با موفقیت نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی و تسلیحات آنها را در منطقه المخا در جنوب یمن هدف قرار دادیم.

شبکه المسیره یمن اعلام کرد: سرتیپ «یحیی سریع» در بیانیه‌ای افزود، به لطف خدا، نیرو‌های مسلح یمن، نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی و تسلیحات و کشتی‌های جنگی آنها را در منطقه المخا با تعداد زیادی موشک بالستیک هدف قرار دادند.

وی اظهار داشت که به لطف خدا، حملات دقیق بود و این عملیات منجر به انهدام قایق‌ها و تسلیحات و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از نیرو‌های وابسته به دشمن شده است.

سریع تاکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن به هدف قرار دادن هر نیروی نظامی دشمن سعودی، در هر کجا که باشد، ادامه خواهند داد.

پیشتر منابع خبری از حمله موشکی نیرو‌های مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله به بندر المخا در جنوب غرب یمن خبر داده بودند.

شبکه العربیه عربستان سعودی از هدف قرارگرفتن بندر المخا در جنوب یمن با پنج فروند موشک بالستیک توسط نیرو‌های مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله خبر داده و افزوده بود که در پی این حمله موشکی، آتش‌سوزی در یکی از انبار‌ها در بندر المخا رخ داد.

همچنین خبرگزاری «سبأ» یمن به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که نیرو‌های مسلح یمن با یک پهپاد، شرکت آرامکو در نجران در جنوب غربی عربستان را هدف قرار داده‌اند.

این منبع نظامی تاکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن با موفقیت شرکت آرامکو در نجران را با یک پهپاد هدف قرار دادند.

رسانه‌های عربستان تاکنون درباره این حمله پهپادی خبری منتشر نکرده‌اند.

 
 
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یمن عربستان سعودی یمن و عربستان
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