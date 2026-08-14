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ادعای جدید و مضحک ترامپ درباره تنگه هرمز

دونالد ترامپ در اظهارنظری جنجالی درباره تنگه هرمز مدعی شد قصد دارد به‌زودی این آبراه راهبردی را به‌عنوان بخشی از سرزمین ایالات متحده اعلام کند.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۲۹
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3850 بازدید
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۸

به زودی هرمز را بخشی از خاک آمریکا اعلام می‌کنم!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جدیدترین اظهارات تند خود علیه ایران، از برنامه واشنگتن برای اعلام تنگه هرمز به عنوان «قلمرویی متعلق به ایالات متحده» در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد که محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد و «دیواری از فولاد» در این آبراه راهبردی ایجاد شده است و هیچ کشتی‌ای بدون اجازه آمریکا اجازه عبور نخواهد داشت.

ترامپ در ادامه با لحنی تهدیدآمیز تصریح کرد که اگر ایران به منافع آمریکا یا متحدانش حمله کند، واشنگتن با قدرتی «صد برابر قوی‌تر» پاسخ خواهد داد و افزود که بیش از آنچه می‌خواسته از قدرت نظامی استفاده کرده، اما فشار بر نظام ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای ضروری است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که اگر حملات بمب‌افکن‌های بی‌۲ به ایران انجام نمی‌شد، این کشور اکنون صاحب سلاح هسته‌ای شده بود و ایران را «شماره یک حامی تروریسم در جهان» خواند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هزینه‌های سوخت برای شهروندان آمریکایی، گفت که پرداخت هزینه اضافی برای سوخت در برابر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، ارزشمند است و در پایان تأکید کرد: «هرگز بابت اقداماتم علیه ایران عذرخواهی نمی‌کنم؛ چون کار درست را انجام دادم.»

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه و به‌ویژه در تنگه هرمز به اوج خود رسیده و ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که تا زمانی که شرایط مورد نظر تهران از جمله پایان جنگ و محاصره و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده محقق نشود، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد.

ترامپ تاکید کرد: جنگ با ایران خدمتی بزرگ به جهان است و ما کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهیم.

رئیس جمهور آمریکا گفت: قیمت‌ها (سوخت و انرژی) پس از شکست دادن ایران کاهش می‌یابد؛ چرا که ایران در حال تحمل یک شکست سخت و همه‌جانبه است.

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ترامپ ادعای ترامپ تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
2
9
پاسخ
اینم کلا معلوم نیست چه جنسی میکشه کلا در فضا و توهم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
1
پاسخ
اینم نتیجه مذاکره با یک متوهم
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
1
2
پاسخ
این یاوه گوی متوهم جنایتکار این آرزو رو با خودش به جهنم خواهد برد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
2
پاسخ
در جوابش باید گفت بزودی کاخ سفید را به حسینیه تبدیل می کنیم
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
2
پاسخ
مردکه پاک دیوانه است@!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
2
پاسخ
کله زرد کثافت
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
2
پاسخ
ایران هم بزودی نیویورک را قلمرو ایران اعلام خواهد کرد حرامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
2
پاسخ
فردا میگه مذاکره میکنیم.
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