رئیس‌جمهور اسلامی ایران در نشست با دبیران‌ کل احزاب و فعالان سیاسی، ضمن شنیدن دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و پرسش‌های حاضران، با آنان به تبادل نظر پرداخت و به سؤالات و موضوعات مطرح‌شده درباره مسائل مختلف کشور پاسخ گفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نشستی با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی که مشروح آن نوزدهم مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و تجلیل از راهبری حکیمانه، رهنمودها و جهت‌گیری‌های ایشان در دوره زعامت و رهبری، ابراز امیدواری کرد با استعانت از خدای متعال بتوان مسیر و راه این عزیزان را صادقانه پی گرفت و کشور را از چالش های پیش رو عبور داد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت سلیقه‌ها به زمینه‌ای برای ایجاد چالش علیه نیروهای مسلح تبدیل شود، گفت: اگر تاکنون جمهوری اسلامی ایران پابرجا مانده است، به برکت نیروهای ارتش، سپاه، بسیج و همه افرادی است که در میدان حضور داشته و برای حفظ کشور و نظام فداکاری کرده‌اند؛ بنابراین تضعیف این سرمایه ارزشمند نه درست است و نه به صلاح کشور.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های نیروهای مسلح گفت: نباید فداکاری‌ها، جانفشانی‌ها و ازخودگذشتگی‌های این عزیزان را فراموش کنیم. بسیاری از فرماندهانی که در جریان حوادث و جنگ اخیر به شهادت رسیدند، اگر به خانه‌هایشان مراجعه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که بسیار ساده و محقرانه زندگی می‌کردند. افرادی که در چنین جایگاه‌هایی قرار دارند، از نظر عرفی ممکن است انتظار داشته باشند امکانات و تشریفات بیشتری برای خود فراهم کنند، اما بسیاری از این فرماندهان همانند مردم عادی زندگی می‌کردند و همین روحیه ساده‌زیستی و فداکاری، ارزشمند و شایسته تقدیر است.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی در این نشست، اظهار داشت: بنده که امروز در جایگاه رئیس‌جمهور نشسته‌ام، خود را برتر و بالاتر از هیچ‌یک از شما نمی‌دانم و این‌گونه نیست که تصور کنیم بنده در جایگاهی قرار گرفته‌ام و دیگران پایین‌تر از من هستند.

وی افزود: ما را به این میدان فرستاده‌اند و اکنون که در این میدان قرار گرفته‌ایم، با تمام وجود در حال تلاش هستیم؛ اما برای پیشبرد امور کشور به کمک شما نیاز داریم.

رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت پرهیز از اختلافات داخلی در کشور بویژه در شرایط کنونی گفت: واقعیت این است که نقشه دشمن برای فروپاشی کشور دیگر صرفاً یک نقشه نظامی نیست. بر اساس تحلیل‌هایی که از رفتار و رویکرد دشمنان وجود دارد، آنها بر ایجاد اختلاف از درون و تشدید شکاف‌ها حساب باز کرده‌اند تا از این طریق کشور را با بحران و فروپاشی مواجه کنند.

رئیس‌جمهور توجه به معیشت مردم و مسائل اجتماعی و اقتصادی را از دغدغه‌های اساسی خود عنوان کرد و گفت: دغدغه من به عنوان یک مسلمان در این کشور این است که معیشت مردم برایم اهمیت دارد. نمی‌توانم مشکلات مردم را ببینم و بگویم صرفاً به مسیر خود ادامه می‌دهم. نمی‌توانم جوانانی را ببینم که آینده‌شان مبهم است، بیکارند و فرصت اشتغال ندارند و نسبت به آینده خود نگرانی دارند و در عین حال، بدون توجه به این مسائل، صرفاً بگویم مسیر من درست است و باید همان را ادامه دهم.

پزشکیان با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه تک‌بعدی در تحلیل مسائل اجتماعی تصریح کرد: ما با یک مسئله تک‌متغیره مواجه نیستیم. اگر تنها یک متغیر را ببینیم و متغیرهای دیگر و مشکلات مختلف جامعه را نادیده بگیریم، ممکن است زمانی چشم باز کنیم که مجموعه‌ای از مسائل به یکدیگر پیوند خورده و شرایط پیچیده‌ای ایجاد کرده باشد. بنا براین ما باید همه ابعاد واقعیت را ببینیم. نمی‌توان بخشی از مسائل را دید و بخش‌های دیگر را نادیده گرفت. باید همه متغیرها، ظرفیت‌ها، مشکلات و مطالبات جامعه را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار دهیم.

وی در ادامه سخنان خود در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی، به تشریح و تبیین چالش‌ها و مشکلات کشور متأثر از دو جنگ اخیر پرداخت و اظهار داشت: بارها گفته شده است که کشور از منابع و ظرفیت‌های غنی برخوردار است و این سخن کاملاً درست است، اما مسئله مهم این است که در شرایط پیچیده کنونی چگونه می‌توان این منابع و ظرفیت‌ها را به فعلیت رساند.

رئیس‌جمهور افزود: در عرصه نظری، میان تئوری و عمل تفاوت چندانی وجود ندارد و ممکن است درباره بسیاری از امور بگوییم که آنها را انجام خواهیم داد، اما زمانی که وارد عرصه عمل می‌شویم، شرایط به این سادگی نیست و تحقق اهداف نیازمند سازوکار، هماهنگی و اقدام عملی است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت ایجاد تفاهم میان جریان‌های سیاسی و اجتماعی بر سر مسائل اساسی کشور گفت: نخستین گام برای غلبه بر این معضلات آن است که بر سر مفاهیم و موضوعات مشترک با یکدیگر به تفاهم برسیم و در مقطع فعلی، اختلافات را کنار بگذاریم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: نقاط مشترک بسیار زیادی میان همه ما وجود دارد که می‌توانیم بر اساس آنها برای حل مسائل کشور همکاری کنیم؛ از جمله در حوزه معیشت مردم، اشتغال، مسکن و بسیاری دیگر از مسائل و نیازهای اساسی جامعه.

پزشکیان در ادامه، حذف بروکراسی و دیوان‌سالاری دست‌وپاگیر و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم، احزاب، جریان‌ها و گروه‌های اجتماعی را از رویکردهای راهبردی دولت در حوزه حکمرانی عنوان کرد و اظهار داشت: هرکس می‌تواند در حل یک مسئله کمک کند، بیاید و اعلام کند که می‌تواند مشکل یک شهر، محله یا روستا را حل کند و ما برای این کار به او اختیارات لازم را خواهیم داد.

وی افزود: ما تلاش کرده‌ایم بروکراسی‌های زائد را حذف کنیم و اختیارات را به استانداران واگذار کنیم و از استانداران نیز خواسته‌ایم اختیارات لازم را به فرمانداران واگذار کنند. اساساً برای اینکه کسی بتواند مسئولیت بپذیرد و مسئله‌ای را حل کند، باید اختیار متناسب با مسئولیت نیز داشته باشد.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، ۲۱ نفر از دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی، از جمله آقایان سالیانی، دانشور، ناظمی‌اردکانی، صفرپور، طباطبایی، کمیجانی، نوری، مصباحی‌مقدم، شریعتی، صالحی، نبوی، مطهری، واعظی، صوفی، انبارلویی، پورمحمدی، زیدآبادی و آجرلو و خانم‌ها الهیان و فرامرزی، از احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.