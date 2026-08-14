نبض خبر
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجبزاده
سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی کشور در جریان سفر به مشهد و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره انگیزه های قتل حمیدرضا رجبزاده اظهار کرد: «این حادثه یک اتفاق فردی مثل بقیه مواردی بود که در سطح کشور رخ میدهد... ماجرای قتل این فرد، سیاسی و امنیتی نیست.» توضیحات رضایی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر قاسم رضایی حمیدرضا رجب زاده ویدیو
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در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
کاری نداریم مداح بود بسیجی بود هرچی بود چطور یک ادم میتونه یکادم زنده زنده زجر کش کنه قلبش در بیاره
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
حتی اگر قتل انگیزه شخصی بوده
مملکت قانون داره باید شکایت میکردند
اون زن پلید منافق در فیلم خودش اسم مرحوم را میبره و به دروغ میگه این شخص هم جز کسانی بوده که تو دیماه بطرف مردم شلیک کرده ودستور قتل مرحوم را میده چطور ممکنه امنیتی نباشه اینا تمام برنامه ریزی سلطنت طلبها برا آشوب در کشور هست اینها یکمشت وحشی داعشی هستن انشاالله بزودی در اذان صبح عدالت اجرا خواهد شد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴