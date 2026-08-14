سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی کشور در جریان سفر به مشهد و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره انگیزه های قتل حمیدرضا رجب‌زاده اظهار کرد: «این حادثه یک اتفاق فردی مثل بقیه مواردی بود که در سطح کشور رخ می‌دهد... ماجرای قتل این فرد، سیاسی و امنیتی نیست.» توضیحات رضایی را می‌بینید و می‌شنوید.