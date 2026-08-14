ممنوعیت ورود خودروهای فرسوده به کلانشهرها
به گزارش تابناک؛ معاون وزیر صمت گفت: برای جایگزینی خودروهای فرسوده، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیشبینی شده که با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله ارائه میشود.وزارت صنعت معدن تجارت اعلام کرد: فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در برنامه رادیو اقتصاد گفت: آئیننامه مربوط به این قانون پس از بیش از یک سال بررسی و توافق میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی تدوین و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسیده و اخیراً نیز ابلاغ شده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به آثار و تبعات خودروهای فرسوده ادامه داد: موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالای مصرف سوخت را به همراه دارد و هم موجب آلودگی محیط زیست میشود؛ موضوعی که همه شهروندان کشور آثار و تبعات آن را بهصورت محسوس احساس کرده و میدانند.
مقیمی درباره شرایط اجرای این قانون در وضعیت جنگی کشور نیز گفت: علاوه بر تدوین آییننامه، یک موضوع اساسی و مهم، قیمت اسقاط بود تا شرایط بهگونهای فراهم شود که مردم برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده خود با خودروهای جدید، که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند، تشویق شوند.
وی افزود: حدود سه یا چهار ماه قبل، قیمت گواهیهای اسقاط ۶۰ میلیون تومان اعلام شد. ممکن است برخی دارندگان خودروهای فرسوده سه گواهی دریافت کنند که در مجموع ارزش آن به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این پرسش که با توجه به فاصله قابل توجه قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروهای جدید، مردم چگونه میتوانند خودروی خود را جایگزین کنند، گفت: برای جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
مقیمی توضیح داد: برای جایگزینی خودروهای فرسوده، حدود ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات پیشبینی شده که با نرخ حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله ارائه میشود.
وی افزود: متقاضی در همان سامانه، هنگام ثبتنام، گزینههای مختلفی پیشرو دارد و میتواند انتخاب کند که صرفاً خودرو را اسقاط کند یا نسبت به جایگزینی آن اقدام کند. به محض انتخاب گزینه جایگزینی، این فرصت برای متقاضی فراهم میشود که بدون قرعهکشی و بدون قرار گرفتن در صف، به خودروساز مورد نظر معرفی شود.
معاون وزیر صمت ادامه داد: پس از معرفی متقاضی به خودروساز، فرآیند جایگزینی خودرو انجام میشود و خودروساز مربوطه نیز در چارچوب شرایط تعیینشده نسبت به تحویل خودرو به متقاضی اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: این فرآیند در سامانه مربوطه انجام میشود و ما سال گذشته نیز توانستیم بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در این چارچوب به مرحله اجرا برسانیم.
مقیمی درباره تکلیف خودروهای فرسودهای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدام نکردهاند، اظهار کرد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغشده، این خودروها در حال حاضر حق تردد در کلانشهرها را ندارند.
وی افزود: در صورتی که دارندگان این خودروها در سامانه ثبتنام کنند، سهمیه سوخت آنها ادامه پیدا میکند، اما باید فرآیند ثبتنام را انجام دهند تا مجوزهای قانونی مربوطه برای آنها صادر شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: در عین حال، این خودروها از تردد در کلانشهرها منع خواهند شد. همچنین پلیس اعلام کرده است که نقلوانتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلانشهرها ممنوع خواهد بود و کدهای جریمه هوشمند نیز بهصورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال میشود.
وی تأکید کرد: این قانون تنها خودروهای شخصی را شامل نمیشود، بلکه تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز دربرمیگیرد.
معاون وزیر صمت در پاسخ به این انتقاد که اجرای چنین قانونی در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است فشار مضاعفی به شهروندان وارد کند، گفت: تلاش شده است با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوقهای موجود، بخشی از هزینههای جایگزینی خودروهای فرسوده برای مردم جبران شود و فرآیند اسقاط و جایگزینی با سازوکار مشخصی پیش برود.
بیهوده شعار مفت ندهید
نصف پول ماشین صفر را وام ۲ درصد بدهید ،
و اولویت تحویل ماشین را به خودرو فرسوده تعیین کنید .
خیلی ها با ابن گرانی و بیکاری با ماشین های مدل پایین خوانواده خود را از گشنگی نجات میدهند،.
کاری نکنید مردم زیادی را از نون و پنیر بندازید .
خوب اگه من پول داشتم که نمیرفتم اینو بخرم
این نفهمی که این برنامه رو ریخته اصلا میفهمه فشار اقتصادی یعنی چی؟؟