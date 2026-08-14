حمله زمینی مجدد رژیم صهیونیستی به سوریه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع محلی در سوریه از یورش نظامیان صهیونیست به جنوب این کشور خبر دادند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به خاک سوریه تجاوز کردند.



نظامیان صهیونیست پس از یورش زمینی به حومه قنیطره در جنوب سوریه، اقدام به برپایی ایست بازرسی کرده و به بازرسی از شهروندان سوری پرداختند.

تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک سوریه در سایه وجود حکومت جولانی که آشکارا تمایل خود را برای سازش با اشغالگران نشان داده، همچنان ادامه دارد.