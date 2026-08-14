حمله پهپادی جدید یمن به پالایشگاه آرامکو

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، خبرگزاری سبأ یمن اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن، پالایشگاه آرامکو در نجران را با پهپاد هدف قرار دادند که این پهپاد با موفقیت به هدف اصابت کرد.

این رسانه به نقل از منبع نظامی یمنی افزود که این حمله در پاسخ به تجاوزات هواپیماهای جنگی دشمن سعودی به حاکمیت کشورمان و نقض حریم شمال شرقی استان صعده صورت گرفت.

شلیک چهار موشک بالستیک به مواضع مزدوران سعودی در المخاء



بر اساس گزارش شبکه الجزیره به نقل از حکومت مزدور در جنوب یمن، مواضع مزدوران سعودی در بندر المخاء در استان تعز با چهار موشک بالستیک هدف قرار گرفته است.