عقب نشینی طلا از اوج قیمت دو ماهه
به گزارش تابناک به نقل از رویترز ،قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، کاهش یافت و از بالاترین حد در بیش از دو ماه گذشته عقبنشینی کرد و در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت.
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۵ درصد کاهش، به ۴۳۲۶ دلار و ۷۵ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر حدود یک درصد کاهش یافت و به ۴۳۸۲ دلار و ۵۰ سنت رسید.
قیمت این فلز گرانبها در معاملات روز پنجشنبه، به بالاترین حد خود از پنجم ژوئن رسید، اما پیش از بسته شدن معاملات، ۱.۳ درصد کاهش یافت و در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت.
طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، معاملهگران انتظارات خود را برای افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر، از حدود ۵۵ درصد در هفته قبل، به ۳۵ درصد کاهش دادهاند. نرخهای بهره پایین جذابیت داراییهای بدون بازده مثل طلا را افزایش میدهد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۴ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۱۷ سنت رسید.
بهای هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۷۱۱ دلار و ۸۴ سنت رسید و هر اونس پالادیوم بدون تغییر ماند و در ۱۳۰۶ دلار و ۹۸ سنت ثابت ایستاد. هر دو فلز گرانبها در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفتند.