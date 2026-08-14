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مرگ تلخ مرد تهرانی وسط خیابان سی متری جی

مرد ۴۵ ساله‌ای که پس از یک مشاجره خیابانی در محدوده ۳۰ متری جی تهران ناگهان حالش بد شده و به بیمارستان منتقل شده بود، جان باخت؛ با شکایت برادر متوفی، دو سرنشین موتورسیکلت که طرف درگیری بودند بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۱۴
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مرگ تلخ مرد تهرانی وسط خیابان سی متری جی / ۲ موتورسوار چرا بازداشت شدند؟

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، روز گذشته کارکنان انتظامات یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران از طریق تماس تلفنی با قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران، مرگ مشکوک مرد جوانی را روی تخت بخش اورژانس گزارش کردند.

 به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با هماهنگی قاضی شفیعی راهی سردخانه بیمارستان شدند و جسد مرد حدوداً ۴۵ ساله‌ای را مشاهده کردند که به دلیل نامشخصی جان باخته بود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد متوفی پس از پایان یک درگیری در خیابان ۳۰ متری جی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده، اما با وجود تلاش کادر درمان جان خود را از دست داده است.

در ادامه مشخص شد برادر متوفی در زمان وقوع حادثه همراه او بوده و شاهد ماجرا بوده است. به این ترتیب، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی وی را هدف تحقیقات قرار دادند.

برادر متوفی در جریان تحقیقات و پس از ثبت شکایت خود گفت: «من و برادرم داخل خودرو بودیم و در خیابان ۳۰ متری جی در حال رانندگی بودیم که ناگهان نزدیک بود با یک موتورسیکلت دوترکه تصادف کنیم، اما تصادفی رخ نداد. با این حال، بر سر این موضوع میان ما و دو سرنشین موتورسیکلت مشاجره شکل گرفت و درگیری در یک قدمی وقوع بود که ناگهان حال برادرم بد شد و روی زمین افتاد.»

وی ادامه داد: «من از دو سرنشین موتورسیکلت شکایت دارم و از پلیس می‌خواهم علت مرگ برادرم و نقش آنها در این حادثه را مشخص کند.»

با توجه به اظهارات برادر متوفی و سرنخ‌های به‌دست‌آمده، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند هویت دو سرنشین موتورسیکلت را شناسایی کنند و با هماهنگی بازپرس جنایی، آنها را بازداشت کنند.

از سوی دیگر، بررسی‌های اولیه از جسد نشان داد هیچ‌گونه آثار ضرب و جرح یا کبودی روی بدن متوفی مشاهده نشده است. با این حال، کارآگاهان مأموریت یافتند ضمن بازبینی دوربین‌های مداربسته محدوده‌ای که درگیری در آن رخ داده، ابعاد مختلف این حادثه را بررسی کنند.

بنابراین گزارش، با دستور قاضی شفیعی، بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران، جسد برای انجام معاینات دقیق‌تر و تعیین علت تامه فوت، از جمله آزمایش‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی و پاتولوژی، به سالن تشریح پزشکی قانونی کهریزک منتقل شد.

دو متهم نیز برای روشن شدن زوایای پنهان این پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته‌اند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

 
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بازداشت مرگ پلیس آگاهی
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